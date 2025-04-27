https://ria.ru/20250427/egipet-2013740535.html
Более 200 человек написали "Диктант Победы" в Египте
Более 200 человек написали "Диктант Победы" в Египте - РИА Новости, 27.04.2025
Более 200 человек написали "Диктант Победы" в Египте
Более 200 человек приняли участие в написании "Диктанта Победы" в Египте, сообщили РИА Новости организаторы. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T23:57:00+03:00
2025-04-27T23:57:00+03:00
2025-04-27T23:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
египет
каир (город)
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
волонтеры победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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КАИР, 27 апр - РИА Новости. Более 200 человек приняли участие в написании "Диктанта Победы" в Египте, сообщили РИА Новости организаторы. В субботу диктант проходил на территории Русского дома в египетской столице Каире. На входе участникам раздавали георгиевские ленточки. В мероприятии участвовали проживающие в Египте россияне и изучающие русский язык египетские студенты. "Семьдесят человек написали "Диктант Победы" в Русском доме в Каире, 35 - в Русском доме в Александрии, 65 - в школе при посольстве РФ (в Каире - ред.). Не менее 50 человек писали на других площадках", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Египте Арсений Матющенко. Руководитель представительства международного движения "Волонтеры Победы" в Египте Дарья Мацук отметила, что более 30 человек написали диктант в возглавляемом ею образовательном центре "Ботаник". "Эта тема для меня интересна. Россия - страна с очень богатой историей", - поделился с РИА Новости египетский студент по имени Ахмед, принявший участие в "Диктанте Победы" уже во второй раз. "Диктант Победы" - международный исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году акция проходила на 35 тысячах площадок в России и более чем в 90 странах мира.
https://ria.ru/20250426/iran-2013555781.html
https://ria.ru/20250426/diktant-2013544149.html
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египет, каир (город), россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Египет, Каир (город), Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Волонтеры Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Более 200 человек написали "Диктант Победы" в Египте
Более 200 человек написали "Диктант Победы" в Каире и Александрии