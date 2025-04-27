https://ria.ru/20250427/efimov-2013529966.html

Ефимов: 17 спортивных и детских площадок появилось у новостроек в Москве

Ефимов: 17 спортивных и детских площадок появилось у новостроек в Москве - РИА Новости, 27.04.2025

Ефимов: 17 спортивных и детских площадок появилось у новостроек в Москве

В марте текущего года в Москве у семи домов, построенных в рамках реновации, появились 17 новых детских и спортивных площадок, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:06:00+03:00

2025-04-27T14:06:00+03:00

2025-04-27T14:09:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В марте текущего года в Москве у семи домов, построенных в рамках реновации, появились 17 новых детских и спортивных площадок, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В марте 2025 года в пяти округах столицы город возвел семь жилых комплексов по программе реновации. Их придомовую территорию комплексно благоустроили, в том числе оборудовали девять детских и восемь спортивных площадок. Благодаря нескользящему покрытию на площадках снижается риск получения травм среди детей, а всесезонный инвентарь гарантирует долгий и качественный срок службы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как отметил замглавы города, всего в рамках реновации планируется благоустроить примерно 2 тысячи гектаров территорий рядом с новостройками. В таких случаях во дворах высаживают деревья, кустарники и цветы, разбивают газон, на площадках ставят турники и разные малые архитектурные формы.В сообщении пресс-службы градкомплекса также уточняется, что новые площадки, которые обустроили в марте, появились в шести районах Москвы – в Косино-Ухтомском, Измайлове, Западном Дегунине, Котловке, Царицыне и в Троицке.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители Тимирязевского района переселились в новые дома по программе реновации.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы