https://ria.ru/20250427/dtp-2013738682.html

В Белгороде иномарка столкнулась с машиной скорой помощи

В Белгороде иномарка столкнулась с машиной скорой помощи - РИА Новости, 27.04.2025

В Белгороде иномарка столкнулась с машиной скорой помощи

Иномарка столкнулась с машиной скорой помощи на перекрестке в Белгороде, погиб фельдшер, еще три человека пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T23:20:00+03:00

2025-04-27T23:20:00+03:00

2025-04-27T23:29:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Иномарка столкнулась с машиной скорой помощи на перекрестке в Белгороде, погиб фельдшер, еще три человека пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.По предварительным данным полиции, ДТП произошло в воскресенье около 22.05 (совпадает с мск) в Белгороде на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческая. Двигаясь с включенной сиреной и проблесковыми маячками, автомобиль скорой помощи столкнулся с автомобилем Mercedes, который проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора."В результате столкновения автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся. От полученных травм скончался фельдшер. В медицинское учреждение с травами доставлен еще один медицинский работник, пациент, находившийся в скорой, и водитель иномарки", - говорится в сообщении УМВД.Уточняется, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20250426/dtp-2013590131.html

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происшествия, белгород, авто, белгородская область, россия