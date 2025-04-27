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Дроны ВСУ по ошибке снабжали российских военных сигаретами и шоколадом - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 27.04.2025 (обновлено: 17:52 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/drony-2013711829.html
Дроны ВСУ по ошибке снабжали российских военных сигаретами и шоколадом
Дроны ВСУ по ошибке снабжали российских военных сигаретами и шоколадом - РИА Новости, 27.04.2025
Дроны ВСУ по ошибке снабжали российских военных сигаретами и шоколадом
Украинские дроны по ошибке снабжали российских военных, захвативших позиции ВСУ в Дзержинске, водой, сигаретами и шоколадом, сообщил РИА Новости штурмовик 51-й... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:50:00+03:00
2025-04-27T17:52:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Украинские дроны по ошибке снабжали российских военных, захвативших позиции ВСУ в Дзержинске, водой, сигаретами и шоколадом, сообщил РИА Новости штурмовик 51-й армии с позывным Каскад."В нашей группе товарищ взял (в плен. — Прим. ред.) четыре полицейских стрелка, мобилизованных. Достаточно было одной гранаты, чтобы ребята сдались. Позже сидели они на позиции с нашими ребятами. Мы своему руководству доложились о том, что пленные есть. Вывести (в тыл. — Прим. ред.) мы их по определенным причинам не могли", — сказал собеседник агентства.При этом украинским боевикам не позволяли связаться с сослуживцами и сообщить, что они попали в плен, пояснил Каскад."Поэтому (БПЛА. — Прим. ред.) "Баба Яга" регулярно привозила, сбрасывала (снабжение. — Прим. ред.) на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду", — заявил боец.Военный уточнил, что снабжение от ВСУ шло бесперебойно. Российские штурмовики продолжали уничтожать противника, в то же время получая посылки с БПЛА. В них был даже шоколад, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250426/dron-2013616566.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Дроны ВСУ по ошибке снабжали российских военных сигаретами и шоколадом

Дроны ВСУ после потери позиций в ДНР снабжали ВС России сигаретами и шоколадом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИспытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга"
Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Украинские дроны по ошибке снабжали российских военных, захвативших позиции ВСУ в Дзержинске, водой, сигаретами и шоколадом, сообщил РИА Новости штурмовик 51-й армии с позывным Каскад.
"В нашей группе товарищ взял (в плен. — Прим. ред.) четыре полицейских стрелка, мобилизованных. Достаточно было одной гранаты, чтобы ребята сдались. Позже сидели они на позиции с нашими ребятами. Мы своему руководству доложились о том, что пленные есть. Вывести (в тыл. — Прим. ред.) мы их по определенным причинам не могли", — сказал собеседник агентства.
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При этом украинским боевикам не позволяли связаться с сослуживцами и сообщить, что они попали в плен, пояснил Каскад.
"Поэтому (БПЛА. — Прим. ред.) "Баба Яга" регулярно привозила, сбрасывала (снабжение. — Прим. ред.) на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду", — заявил боец.
Военный уточнил, что снабжение от ВСУ шло бесперебойно. Российские штурмовики продолжали уничтожать противника, в то же время получая посылки с БПЛА. В них был даже шоколад, добавил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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