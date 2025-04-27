https://ria.ru/20250427/drony-2013711829.html

Дроны ВСУ по ошибке снабжали российских военных сигаретами и шоколадом

Дроны ВСУ по ошибке снабжали российских военных сигаретами и шоколадом - РИА Новости, 27.04.2025

Дроны ВСУ по ошибке снабжали российских военных сигаретами и шоколадом

Украинские дроны по ошибке снабжали российских военных, захвативших позиции ВСУ в Дзержинске, водой, сигаретами и шоколадом, сообщил РИА Новости штурмовик 51-й... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:50:00+03:00

2025-04-27T17:50:00+03:00

2025-04-27T17:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Украинские дроны по ошибке снабжали российских военных, захвативших позиции ВСУ в Дзержинске, водой, сигаретами и шоколадом, сообщил РИА Новости штурмовик 51-й армии с позывным Каскад."В нашей группе товарищ взял (в плен. — Прим. ред.) четыре полицейских стрелка, мобилизованных. Достаточно было одной гранаты, чтобы ребята сдались. Позже сидели они на позиции с нашими ребятами. Мы своему руководству доложились о том, что пленные есть. Вывести (в тыл. — Прим. ред.) мы их по определенным причинам не могли", — сказал собеседник агентства.При этом украинским боевикам не позволяли связаться с сослуживцами и сообщить, что они попали в плен, пояснил Каскад."Поэтому (БПЛА. — Прим. ред.) "Баба Яга" регулярно привозила, сбрасывала (снабжение. — Прим. ред.) на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду", — заявил боец.Военный уточнил, что снабжение от ВСУ шло бесперебойно. Российские штурмовики продолжали уничтожать противника, в то же время получая посылки с БПЛА. В них был даже шоколад, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250426/dron-2013616566.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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