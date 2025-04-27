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Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком - РИА Новости, 27.04.2025
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22:24 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/dolg-2013735541.html
Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком
Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком - РИА Новости, 27.04.2025
Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком
Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком, составляющий 15 миллионов долларов, передает саудовское госагентство SPA со ссылкой на... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:24:00+03:00
2025-04-27T22:24:00+03:00
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катар
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КАИР, 27 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком, составляющий 15 миллионов долларов, передает саудовское госагентство SPA со ссылкой на совместное заявление двух стран. "Министерства финансов Саудовской Аравии и Катар объявили, что погасят задолженности Сирии перед Всемирным банком, составляющие порядка 15 миллионов долларов", - говорится в заявлении. В заявлении отмечается, что погашение этого долга позволит возобновить поддержку Сирии со стороны Всемирного банка. В середине апреля делегация Всемирного банка обсудила с сирийским руководством в Дамаске планы по сотрудничеству и поддержке сирийской экономики, в том числе пути смягчения последствий санкционного режима. Позднее делегация во главе с министром финансов Сирии Мохаммедом Ясером Барния и главой ЦБ САР Абделькадером аль-Хасрия приняла участие в заседании МВФ и ВБ для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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в мире, сирия, саудовская аравия, катар, башар асад, ахмед аш-шараа, всемирный банк, мвф, экономика
В мире, Сирия, Саудовская Аравия, Катар, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Всемирный банк, МВФ, Экономика
Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком

Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии Всемирному банку на $15 млн

© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Flickr / Shiny Things
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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КАИР, 27 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком, составляющий 15 миллионов долларов, передает саудовское госагентство SPA со ссылкой на совместное заявление двух стран.
"Министерства финансов Саудовской Аравии и Катар объявили, что погасят задолженности Сирии перед Всемирным банком, составляющие порядка 15 миллионов долларов", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что погашение этого долга позволит возобновить поддержку Сирии со стороны Всемирного банка.
В середине апреля делегация Всемирного банка обсудила с сирийским руководством в Дамаске планы по сотрудничеству и поддержке сирийской экономики, в том числе пути смягчения последствий санкционного режима. Позднее делегация во главе с министром финансов Сирии Мохаммедом Ясером Барния и главой ЦБ САР Абделькадером аль-Хасрия приняла участие в заседании МВФ и ВБ для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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В миреСирияСаудовская АравияКатарБашар АсадАхмед аш-ШарааВсемирный банкМВФЭкономика
 
 
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