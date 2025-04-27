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Путину доложили, что оставшихся боевиков ВСУ в Курской области уничтожат - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 27.04.2025 (обновлено: 11:27 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/doklad-2013668606.html
Путину доложили, что оставшихся боевиков ВСУ в Курской области уничтожат
Путину доложили, что оставшихся боевиков ВСУ в Курской области уничтожат - РИА Новости, 27.04.2025
Путину доложили, что оставшихся боевиков ВСУ в Курской области уничтожат
Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что последние разрозненные группы ВСУ методично... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T11:07:00+03:00
2025-04-27T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
полное освобождение курской области
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что последние разрозненные группы ВСУ методично уничтожаются российскими войсками в Курской области, видео доклада опубликовал "Первый канал"."Товарищи верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится полностью под нашим контролем… Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены", - сказал врио комбрига.
https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013652874.html
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вооруженные силы украины, курская область, полное освобождение курской области , владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Полное освобождение Курской области , Владимир Путин, Россия
Путину доложили, что оставшихся боевиков ВСУ в Курской области уничтожат

Путину доложили, что оставшихся боевиков ВСУ в Курской области скоро уничтожат

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что последние разрозненные группы ВСУ методично уничтожаются российскими войсками в Курской области, видео доклада опубликовал "Первый канал".
"Товарищи верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится полностью под нашим контролем… Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены", - сказал врио комбрига.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 07:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьПолное освобождение Курской областиВладимир ПутинРоссия
 
 
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