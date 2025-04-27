https://ria.ru/20250427/doklad-2013668606.html

Путину доложили, что оставшихся боевиков ВСУ в Курской области уничтожат

Путину доложили, что оставшихся боевиков ВСУ в Курской области уничтожат - РИА Новости, 27.04.2025

Путину доложили, что оставшихся боевиков ВСУ в Курской области уничтожат

Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что последние разрозненные группы ВСУ методично... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T11:07:00+03:00

2025-04-27T11:07:00+03:00

2025-04-27T11:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

полное освобождение курской области

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что последние разрозненные группы ВСУ методично уничтожаются российскими войсками в Курской области, видео доклада опубликовал "Первый канал"."Товарищи верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится полностью под нашим контролем… Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены", - сказал врио комбрига.

https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013652874.html

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вооруженные силы украины, курская область, полное освобождение курской области , владимир путин, россия