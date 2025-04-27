https://ria.ru/20250427/deputat-2013696482.html

Японский депутат оценил значение освобождения Курской области

Японский депутат оценил значение освобождения Курской области - РИА Новости, 27.04.2025

Японский депутат оценил значение освобождения Курской области

Освобождение Курской области от украинских формирований, а также публичное раскрытие информации о том, в каких странах Украина держит счета для получение... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:59:00+03:00

2025-04-27T15:59:00+03:00

2025-04-27T15:59:00+03:00

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мунэо судзуки

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вооруженные силы украины

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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Освобождение Курской области от украинских формирований, а также публичное раскрытие информации о том, в каких странах Украина держит счета для получение финансовой поддержки станут значительными факторами на пути к прекращению огня, написал в своем блоге депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Тот факт, что Россия вернула контроль над Курской областью станет значительным событием на пути к прекращению огня... Также сообщалось, что США выявили, что часть финансовой помощи Украине, предоставляемой Западом, хранится на счетах в странах, считающимися "странами налогового убежища". Если информация о том, в каких странах Украина держит полученную ей помощь, станет публичной, то это будет иметь значительное влияние на прекращение огня. В любом случае, важно, что ситуация движется в сторону прекращения огня", - подчеркнул депутат Судзуки. По мнению японского политика, "Япония также должна как можно скорее сделать заявление" о поддержке усилий президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня. "Нет никакого смысла в словах, которые сказаны в неподходящее время. Важно продемонстрировать миру позицию Японии", - добавил он.

https://ria.ru/20250427/ekspert-2013687349.html

https://ria.ru/20250427/nokdaun-2013647761.html

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