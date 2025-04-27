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Японский депутат оценил значение освобождения Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/deputat-2013696482.html
Японский депутат оценил значение освобождения Курской области
Японский депутат оценил значение освобождения Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
Японский депутат оценил значение освобождения Курской области
Освобождение Курской области от украинских формирований, а также публичное раскрытие информации о том, в каких странах Украина держит счета для получение... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:59:00+03:00
2025-04-27T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
россия
мунэо судзуки
парламент японии
вооруженные силы украины
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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Освобождение Курской области от украинских формирований, а также публичное раскрытие информации о том, в каких странах Украина держит счета для получение финансовой поддержки станут значительными факторами на пути к прекращению огня, написал в своем блоге депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Тот факт, что Россия вернула контроль над Курской областью станет значительным событием на пути к прекращению огня... Также сообщалось, что США выявили, что часть финансовой помощи Украине, предоставляемой Западом, хранится на счетах в странах, считающимися "странами налогового убежища". Если информация о том, в каких странах Украина держит полученную ей помощь, станет публичной, то это будет иметь значительное влияние на прекращение огня. В любом случае, важно, что ситуация движется в сторону прекращения огня", - подчеркнул депутат Судзуки. По мнению японского политика, "Япония также должна как можно скорее сделать заявление" о поддержке усилий президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня. "Нет никакого смысла в словах, которые сказаны в неподходящее время. Важно продемонстрировать миру позицию Японии", - добавил он.
https://ria.ru/20250427/ekspert-2013687349.html
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в мире, курская область, украина, россия, мунэо судзуки, парламент японии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, полное освобождение курской области , япония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Россия, Мунэо Судзуки, Парламент Японии, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Полное освобождение Курской области , Япония
Японский депутат оценил значение освобождения Курской области

Депутат Судзуки назвал освобождение Курской области шагом к прекращению огня

© AP Photo / Shizuo KambayashiМунэо Судзуки
Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Мунэо Судзуки. Архивное фото
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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Освобождение Курской области от украинских формирований, а также публичное раскрытие информации о том, в каких странах Украина держит счета для получение финансовой поддержки станут значительными факторами на пути к прекращению огня, написал в своем блоге депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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"Тот факт, что Россия вернула контроль над Курской областью станет значительным событием на пути к прекращению огня... Также сообщалось, что США выявили, что часть финансовой помощи Украине, предоставляемой Западом, хранится на счетах в странах, считающимися "странами налогового убежища". Если информация о том, в каких странах Украина держит полученную ей помощь, станет публичной, то это будет иметь значительное влияние на прекращение огня. В любом случае, важно, что ситуация движется в сторону прекращения огня", - подчеркнул депутат Судзуки.
По мнению японского политика, "Япония также должна как можно скорее сделать заявление" о поддержке усилий президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня.
"Нет никакого смысла в словах, которые сказаны в неподходящее время. Важно продемонстрировать миру позицию Японии", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаРоссияМунэо СудзукиПарламент ЯпонииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПолное освобождение Курской областиЯпония
 
 
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