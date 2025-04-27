https://ria.ru/20250427/chuma-2013665140.html

В Румынии зафиксировали новую вспышку свиной чумы

В Румынии зафиксировали новую вспышку свиной чумы - РИА Новости, 27.04.2025

В Румынии зафиксировали новую вспышку свиной чумы

Новая вспышка африканской свиной чумы зарегистрирована на ферме в румынском уезде Тимиш, это второй случай с начала года для этого региона, передает телеканал... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T10:31:00+03:00

2025-04-27T10:31:00+03:00

2025-04-27T10:31:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Новая вспышка африканской свиной чумы зарегистрирована на ферме в румынском уезде Тимиш, это второй случай с начала года для этого региона, передает телеканал Digi 24. "На ферме в районе Тимиш подтверждена новая вспышка африканской чумы свиней. Девять населенных пунктов изолированы и находятся под наблюдением властей", - сообщает телеканал. Образцы, взятые Управлением санитарно-ветеринарной службы Тимиша, дали положительные результаты на африканскую чуму свиней. Вспышка зафиксирована в городе Извин, расположенном в нескольких десятках километров от Тимишоары. Таким образом, Управление санитарной и ветеринарной охраны округа Тимиш приняло решение о создании 3-километровой зоны защиты и наблюдения в пределах населенных пунктов Извин, Рекаш и еще одной 10-километровой зоны, которая включает еще девять населенных пунктов. Это вторая вспышка заболевания, обнаруженная в Тимише с начала года. Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20250409/moldavija-2010305661.html

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в мире, румыния