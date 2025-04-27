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Число абортов в Вологодской области сократилось в 13 раз - РИА Новости, 27.04.2025
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17:05 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/chislo-2013707618.html
Число абортов в Вологодской области сократилось в 13 раз
Число абортов в Вологодской области сократилось в 13 раз - РИА Новости, 27.04.2025
Число абортов в Вологодской области сократилось в 13 раз
Ряд частных клиник Вологодской области перестал делать аборты, в результате их количество в первом квартале сократилось в 13 раз, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:05:00+03:00
2025-04-27T17:05:00+03:00
общество
вологодская область
георгий филимонов
федор лукьянов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Ряд частных клиник Вологодской области перестал делать аборты, в результате их количество в первом квартале сократилось в 13 раз, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Отмечу, что некоторые частные медучреждения региона перестали выполнять процедуры по искусственному прерыванию беременности. В результате — за 1 квартал количество абортов снизилось до 32, в прошлом году их было 420", – написал он в воем Telegram-канале. Филимонов напомнил, что в Вологодской области действует программа "Защити меня сегодня" по работе с беременными женщинами, которая предусматривает стимулирующие выплаты медикам в размере 5 тысяч рублей за каждую сохранённую беременность, 25 тысяч рублей - при рождении ребёнка. Ранее Филимонов сообщал, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.
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общество, вологодская область, георгий филимонов, федор лукьянов
Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов, Федор Лукьянов
Число абортов в Вологодской области сократилось в 13 раз

Вологодский губернатор Филимонов: число абортов в регионе сократилось в 13 раз

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Ряд частных клиник Вологодской области перестал делать аборты, в результате их количество в первом квартале сократилось в 13 раз, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«
"Отмечу, что некоторые частные медучреждения региона перестали выполнять процедуры по искусственному прерыванию беременности. В результате — за 1 квартал количество абортов снизилось до 32, в прошлом году их было 420", – написал он в воем Telegram-канале.
Филимонов напомнил, что в Вологодской области действует программа "Защити меня сегодня" по работе с беременными женщинами, которая предусматривает стимулирующие выплаты медикам в размере 5 тысяч рублей за каждую сохранённую беременность, 25 тысяч рублей - при рождении ребёнка.
Ранее Филимонов сообщал, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.
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