https://ria.ru/20250427/britanija-2013736358.html

В Британии обвинили Запад во лжи о ситуации на Украине

В Британии обвинили Запад во лжи о ситуации на Украине - РИА Новости, 27.04.2025

В Британии обвинили Запад во лжи о ситуации на Украине

Распространяемая западными правительствами пропаганда о ситуации на Украине достигла размеров, которых не знали со времен создания предлога для вторжения в... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T22:31:00+03:00

2025-04-27T22:31:00+03:00

2025-04-27T22:31:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Распространяемая западными правительствами пропаганда о ситуации на Украине достигла размеров, которых не знали со времен создания предлога для вторжения в Ирак, пишет британский журналист и писатель Питер Хитченс в колонке для издания Daily Mail. "Вряд ли кто-то в этой стране знает правду об Украине. Ничего подобного не было с тех пор, как нам врали о вторжении в Ирак, рассказывая о вымышленном "оружии массового поражения", - пишет Хитченс. По его словам, в Британии настоящей дискуссии об украинском кризисе не было с самого начала. Никто из представителей власти не рассказывал о причинах начала конфликта и не объяснял, для чего Великобритания должна была в него вмешиваться, считает Хитченс. "Вас только кормили пропагандистской чепухой о "демократии", свободе и выдуманной русской угрозе. Вот некоторые из тех лживых утверждений, которые вам неоднократно говорили. Война, говорят они, не была спровоцирована. Редко какая война в истории была более спровоцированной", - отмечает журналист. По его словам, различные политические лагеря в России выступали против расширения НАТО на восток, кульминацией этому стала речь президента РФ Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году. В апреле 2008 года президент США Джордж Буш заявил, что Украина должна встать на путь вступления в НАТО, по поводу чего выражали опасения даже либеральные газеты. "Я подозреваю, что мы были на пути к войне с того самого момента", - пишет Хитченс. Говорить, что Россия не была спровоцирована - это ложь, отмечает журналист. Такая же ложь звучала, когда утверждали, что Россия напала на Грузию в 2008 году. При этом, как отмечает Хитченс, эксперты Евросоюза в докладе международной комиссии под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини выявили, что конфликт спровоцировала именно грузинская сторона, о чем западные СМИ умалчивали. "И еще есть утверждение, что речь идет о демократии и свободе. Это не так. Чем больше Запад заявляет, что заботится об этих вещах, тем меньше он делает для того, чтобы способствовать им", - добавляет Хитченс. В качестве примера он приводит свержение законно избранного президента Украины в 2014 году, чему потворствовали Великобритания и США. "Они предпочли незаконных повстанцев избранному правительству. Нельзя так поступать и прим этом изображать из себя защитников демократии", - пишет Хитченс. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250218/sun-2000123215.html

https://ria.ru/20250220/polovina-2000567387.html

https://ria.ru/20250425/britanija-2013299496.html

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россия, украина, ирак, владимир путин, джордж буш (младший), хайди тальявини, нато, в мире