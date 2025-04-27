https://ria.ru/20250427/bpla-2013651946.html

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.04.2025

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T06:48:00+03:00

2025-04-27T06:48:00+03:00

2025-04-27T06:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250425/bpla-2013311416.html

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ивановская область, россия, безопасность