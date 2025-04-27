https://ria.ru/20250427/bpla-2013651946.html
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.04.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T06:48:00+03:00
2025-04-27T06:48:00+03:00
2025-04-27T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995591133_5:0:1029:576_1920x0_80_0_0_84bf7b1c894bc5b120546f11d2607fcb.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250425/bpla-2013311416.html
ивановская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995591133_133:0:901:576_1920x0_80_0_0_8253c3a2a2a7f21e6826af85fc404a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Россия, Безопасность
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников
Власти Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА