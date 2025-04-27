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На Западе раскрыли, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 27.04.2025 (обновлено: 15:38 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/bouz-2013656900.html
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским - РИА Новости, 27.04.2025
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским
Президент США Дональд Трамп не позволил главе Франции Эммануэлю Макрону присоединиться к переговорам с Владимиром Зеленским, написал ирландский журналист Чей... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T08:34:00+03:00
2025-04-27T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не позволил главе Франции Эммануэлю Макрону присоединиться к переговорам с Владимиром Зеленским, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Поводом стало видео, опубликованное Белым домом, в котором показали подготовку к переговорам. На записи видно, что изначально стояло три стула, при этом, помимо американского лидера и главы киевского режима, в зале был и президент Пятой республики. Однако в итоге осталось только два стула — для Трампа и Зеленского."Трамп сказал Макрону не вмешиваться", — отметил Боуз. Он добавил, что глава Пятой республики сделал то, что ему сказали, хотя хотел присутствовать на этой встрече. Трамп вчера провел короткую встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Портал "РБК-Украина" сообщал, что вторая встреча президентов, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась.
https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html
https://ria.ru/20250426/frantsiya-2013592848.html
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Встреча Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра в Ватикане
Встреча Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра в Ватикане.
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в мире, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским

Боуз: Трамп не позволил Макрону присоединиться к переговорам с Зеленским

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не позволил главе Франции Эммануэлю Макрону присоединиться к переговорам с Владимиром Зеленским, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Поводом стало видео, опубликованное Белым домом, в котором показали подготовку к переговорам. На записи видно, что изначально стояло три стула, при этом, помимо американского лидера и главы киевского режима, в зале был и президент Пятой республики. Однако в итоге осталось только два стула — для Трампа и Зеленского.
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"Трамп сказал Макрону не вмешиваться", — отметил Боуз.

Он добавил, что глава Пятой республики сделал то, что ему сказали, хотя хотел присутствовать на этой встрече.

Трамп вчера провел короткую встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Портал "РБК-Украина" сообщал, что вторая встреча президентов, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАФранцияЭммануэль МакронДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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