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Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком - РИА Новости, 27.04.2025
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https://ria.ru/20250427/borschevik-2013644407.html
Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком
Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком - РИА Новости, 27.04.2025
Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком
Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T02:39:00+03:00
2025-04-27T02:39:00+03:00
общество
борщевик
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости. Обучение проходит в рамках муниципальных программ для специалистов администраций сельских и городских поселений. Они, как сообщается, изучат биологические особенности борщевика, правила безопасности при работе с ним, а также познакомятся с наиболее эффективными методами борьбы. Для каждого слушателя программы проведут индивидуальные консультации, где расскажут об особенностях борьбы в конкретной местности.
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общество, борщевик
Общество, Борщевик
Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком

Россельхозцентр: местные власти обучаются борьбе с борщевиком Сосновского

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обучение проходит в рамках муниципальных программ для специалистов администраций сельских и городских поселений. Они, как сообщается, изучат биологические особенности борщевика, правила безопасности при работе с ним, а также познакомятся с наиболее эффективными методами борьбы.
Для каждого слушателя программы проведут индивидуальные консультации, где расскажут об особенностях борьбы в конкретной местности.
Борщевик Сосновского - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Россельхознадзор разрабатывает биопестицид против борщевика Сосновского
17 апреля, 09:04
 
ОбществоБорщевик
 
 
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