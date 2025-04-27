https://ria.ru/20250427/borschevik-2013644407.html

Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком

Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком - РИА Новости, 27.04.2025

Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком

Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T02:39:00+03:00

2025-04-27T02:39:00+03:00

2025-04-27T02:39:00+03:00

общество

борщевик

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости. Обучение проходит в рамках муниципальных программ для специалистов администраций сельских и городских поселений. Они, как сообщается, изучат биологические особенности борщевика, правила безопасности при работе с ним, а также познакомятся с наиболее эффективными методами борьбы. Для каждого слушателя программы проведут индивидуальные консультации, где расскажут об особенностях борьбы в конкретной местности.

https://ria.ru/20250417/borschevik-2011735875.html

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2025

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общество, борщевик