https://ria.ru/20250427/borschevik-2013644407.html
Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком
Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком - РИА Новости, 27.04.2025
Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком
Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T02:39:00+03:00
2025-04-27T02:39:00+03:00
2025-04-27T02:39:00+03:00
общество
борщевик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152522/37/1525223776_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_b26cb097048a8df52f369117f779ee71.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости. Обучение проходит в рамках муниципальных программ для специалистов администраций сельских и городских поселений. Они, как сообщается, изучат биологические особенности борщевика, правила безопасности при работе с ним, а также познакомятся с наиболее эффективными методами борьбы. Для каждого слушателя программы проведут индивидуальные консультации, где расскажут об особенностях борьбы в конкретной местности.
https://ria.ru/20250417/borschevik-2011735875.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152522/37/1525223776_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_0f4255956f8d0a9a9e5be13517696aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борщевик
Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком
Россельхозцентр: местные власти обучаются борьбе с борщевиком Сосновского
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обучение проходит в рамках муниципальных программ для специалистов администраций сельских и городских поселений. Они, как сообщается, изучат биологические особенности борщевика, правила безопасности при работе с ним, а также познакомятся с наиболее эффективными методами борьбы.
Для каждого слушателя программы проведут индивидуальные консультации, где расскажут об особенностях борьбы в конкретной местности.