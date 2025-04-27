Рейтинг@Mail.ru
В США экстренно сел самолет из-за возможного столкновения с птицей - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/boing-2013651332.html
В США экстренно сел самолет из-за возможного столкновения с птицей
В США экстренно сел самолет из-за возможного столкновения с птицей - РИА Новости, 27.04.2025
В США экстренно сел самолет из-за возможного столкновения с птицей
Самолет рейса Вашингтон-Лондон экстренно сел в аэропорту американского города Бостон из-за предполагаемого столкновения с птицей и задымления на борту, сообщает РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T06:34:00+03:00
2025-04-27T06:34:00+03:00
в мире
бостон
вашингтон (штат)
лондон
british airways
boeing 777
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25077/31/250773168_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_514ec854d5eb85fbc20c366bbe2199d4.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Самолет рейса Вашингтон-Лондон экстренно сел в аэропорту американского города Бостон из-за предполагаемого столкновения с птицей и задымления на борту, сообщает телеканал CBS. "Рейс British Airways, направлявшийся из Вашингтона в Лондон, в субботу был перенаправлен в Бостон после сообщения о столкновении с птицей и задымлении в салоне", - отмечает телеканал. По информации CBS, самолет Boeing 777 вылетел из аэропорта Вашингтона в 17.30 (0.30 мск) по местному времени и уже в 19.30 (2.30 мск) вынужденно приземлился в Бостоне. О пострадавших не сообщается, в управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что проведут расследование.
https://ria.ru/20250426/uitkoff-2013535478.html
бостон
вашингтон (штат)
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25077/31/250773168_34:0:478:333_1920x0_80_0_0_946925d8f54639fc6365c9ca71ff58a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бостон, вашингтон (штат), лондон, british airways, boeing 777
В мире, Бостон, Вашингтон (штат), Лондон, British Airways, Boeing 777
В США экстренно сел самолет из-за возможного столкновения с птицей

CBS: самолет экстренно сел в Бостоне из-за возможного столкновения с птицей

© Flickr / caribbСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Flickr / caribb
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Самолет рейса Вашингтон-Лондон экстренно сел в аэропорту американского города Бостон из-за предполагаемого столкновения с птицей и задымления на борту, сообщает телеканал CBS.
"Рейс British Airways, направлявшийся из Вашингтона в Лондон, в субботу был перенаправлен в Бостон после сообщения о столкновении с птицей и задымлении в салоне", - отмечает телеканал.
По информации CBS, самолет Boeing 777 вылетел из аэропорта Вашингтона в 17.30 (0.30 мск) по местному времени и уже в 19.30 (2.30 мск) вынужденно приземлился в Бостоне.
О пострадавших не сообщается, в управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что проведут расследование.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Самолет с Уиткоффом, предположительно, приземлился в Омане
26 апреля, 02:27
 
В миреБостонВашингтон (штат)ЛондонBritish AirwaysBoeing 777
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала