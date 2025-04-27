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В США экстренно сел самолет из-за возможного столкновения с птицей
В США экстренно сел самолет из-за возможного столкновения с птицей - РИА Новости, 27.04.2025
В США экстренно сел самолет из-за возможного столкновения с птицей
Самолет рейса Вашингтон-Лондон экстренно сел в аэропорту американского города Бостон из-за предполагаемого столкновения с птицей и задымления на борту, сообщает РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T06:34:00+03:00
2025-04-27T06:34:00+03:00
2025-04-27T06:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Самолет рейса Вашингтон-Лондон экстренно сел в аэропорту американского города Бостон из-за предполагаемого столкновения с птицей и задымления на борту, сообщает телеканал CBS. "Рейс British Airways, направлявшийся из Вашингтона в Лондон, в субботу был перенаправлен в Бостон после сообщения о столкновении с птицей и задымлении в салоне", - отмечает телеканал. По информации CBS, самолет Boeing 777 вылетел из аэропорта Вашингтона в 17.30 (0.30 мск) по местному времени и уже в 19.30 (2.30 мск) вынужденно приземлился в Бостоне. О пострадавших не сообщается, в управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что проведут расследование.
https://ria.ru/20250426/uitkoff-2013535478.html
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в мире, бостон, вашингтон (штат), лондон, british airways, boeing 777
В мире, Бостон, Вашингтон (штат), Лондон, British Airways, Boeing 777
В США экстренно сел самолет из-за возможного столкновения с птицей
CBS: самолет экстренно сел в Бостоне из-за возможного столкновения с птицей