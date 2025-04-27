https://ria.ru/20250427/bezhenka-2013660465.html
Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ
Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ
Жители Дзержинска в ДНР во время оккупации украинскими войсками не могли похоронить умерших соседей, так как боялись ВСУ, рассказала РИА Новости беженка. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:27:00+03:00
2025-04-27T09:27:00+03:00
2025-04-27T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Жители Дзержинска в ДНР во время оккупации украинскими войсками не могли похоронить умерших соседей, так как боялись ВСУ, рассказала РИА Новости беженка. "У нас умирали в подвале люди. Мы не могли даже похоронить. Мы боялись (ВСУ - ред.). Никто не выходил поэтому", - сказала она. По словам женщины, ее соседи в условиях недостатка медицинской помощи умирали в подвалах из-за болезней и ранений, полученных от действий ВСУ. "Одна старушка от болезней (умерла - ред.). Потому что они (ВСУ- ред.) зажгли - пожар был сильный. Температура поднялась до 60 градусов. Мы лежали на полу, потом спали и простудились. У нее была пневмония", - рассказала она. На видео, подготовленном РИА Новости, женщина отказалась показывать лицо, чтобы обезопасить своих родственников от возможных репрессий со стороны украинской власти. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) был мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250413/vsu-2010960303.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ
Жители Дзержинска в ДНР боялись хоронить умерших соседей из-за ВСУ