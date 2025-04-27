Рейтинг@Mail.ru
Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/bezhenka-2013660465.html
Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ
Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ
Жители Дзержинска в ДНР во время оккупации украинскими войсками не могли похоронить умерших соседей, так как боялись ВСУ, рассказала РИА Новости беженка. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:27:00+03:00
2025-04-27T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839927003_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0f6a35fb31326d5070ff7f26670de2d.jpg
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Жители Дзержинска в ДНР во время оккупации украинскими войсками не могли похоронить умерших соседей, так как боялись ВСУ, рассказала РИА Новости беженка. "У нас умирали в подвале люди. Мы не могли даже похоронить. Мы боялись (ВСУ - ред.). Никто не выходил поэтому", - сказала она. По словам женщины, ее соседи в условиях недостатка медицинской помощи умирали в подвалах из-за болезней и ранений, полученных от действий ВСУ. "Одна старушка от болезней (умерла - ред.). Потому что они (ВСУ- ред.) зажгли - пожар был сильный. Температура поднялась до 60 градусов. Мы лежали на полу, потом спали и простудились. У нее была пневмония", - рассказала она. На видео, подготовленном РИА Новости, женщина отказалась показывать лицо, чтобы обезопасить своих родственников от возможных репрессий со стороны украинской власти. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) был мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250413/vsu-2010960303.html
донецкая народная республика
торецк
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839927003_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_cd5659817bfc520adf4a1c9bc3436abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ

Жители Дзержинска в ДНР боялись хоронить умерших соседей из-за ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Жители Дзержинска в ДНР во время оккупации украинскими войсками не могли похоронить умерших соседей, так как боялись ВСУ, рассказала РИА Новости беженка.
«
"У нас умирали в подвале люди. Мы не могли даже похоронить. Мы боялись (ВСУ - ред.). Никто не выходил поэтому", - сказала она.
По словам женщины, ее соседи в условиях недостатка медицинской помощи умирали в подвалах из-за болезней и ранений, полученных от действий ВСУ.
«
"Одна старушка от болезней (умерла - ред.). Потому что они (ВСУ- ред.) зажгли - пожар был сильный. Температура поднялась до 60 градусов. Мы лежали на полу, потом спали и простудились. У нее была пневмония", - рассказала она.
На видео, подготовленном РИА Новости, женщина отказалась показывать лицо, чтобы обезопасить своих родственников от возможных репрессий со стороны украинской власти.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) был мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ВСУ убили скрывавшуюся в подвале жительницу Курахово, рассказал беженец
13 апреля, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкГорловкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала