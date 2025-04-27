https://ria.ru/20250427/bezhenka-2013660465.html

Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ

Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025

Беженка из Дзержинска рассказала о жизни во время оккупации ВСУ

Жители Дзержинска в ДНР во время оккупации украинскими войсками не могли похоронить умерших соседей, так как боялись ВСУ, рассказала РИА Новости беженка. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T09:27:00+03:00

2025-04-27T09:27:00+03:00

2025-04-27T09:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Жители Дзержинска в ДНР во время оккупации украинскими войсками не могли похоронить умерших соседей, так как боялись ВСУ, рассказала РИА Новости беженка. "У нас умирали в подвале люди. Мы не могли даже похоронить. Мы боялись (ВСУ - ред.). Никто не выходил поэтому", - сказала она. По словам женщины, ее соседи в условиях недостатка медицинской помощи умирали в подвалах из-за болезней и ранений, полученных от действий ВСУ. "Одна старушка от болезней (умерла - ред.). Потому что они (ВСУ- ред.) зажгли - пожар был сильный. Температура поднялась до 60 градусов. Мы лежали на полу, потом спали и простудились. У нее была пневмония", - рассказала она. На видео, подготовленном РИА Новости, женщина отказалась показывать лицо, чтобы обезопасить своих родственников от возможных репрессий со стороны украинской власти. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) был мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250413/vsu-2010960303.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)