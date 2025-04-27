https://ria.ru/20250427/belgiya-2013711112.html

В Бельгии началась акция протеста против милитаризации

В Бельгии началась акция протеста против милитаризации - РИА Новости, 27.04.2025

В Бельгии началась акция протеста против милитаризации

Тысячи демонстрантов - сторонников левых партий - вышли на акцию протеста в Брюсселе в воскресенье против планов правительства сократить социальные расходы и... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:41:00+03:00

2025-04-27T17:41:00+03:00

2025-04-27T18:58:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Тысячи демонстрантов - сторонников левых партий - вышли на акцию протеста в Брюсселе в воскресенье против планов правительства сократить социальные расходы и увеличить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс и армию под предлогом так называемых "внешних угроз", передает корреспондент РИА Новости. "Мы требуем остановить сокращение пенсий и милитаризацию нашей экономики", - заявил лидер Партии труда Бельгии Рауль Хедебау. По его словам, правительство из года в год жалуется на нехватку средств для социальных выплат и здравоохранения, но буквально за несколько недель изыскало четыре миллиарда евро на не предусмотренные ранее военные расходы, несмотря на бюджетный дефицит в 25 миллиардов евро. Он добавил, что пока "ничего не решено окончательно", новый бюджет не утвержден, а потому акции протеста могут сыграть свою роль. Тем более, как напоминает Хедебау, проект бюджетного соглашения противоречит предвыборным обещаниям партий, сформировавших правительство в начале 2025 года. "В предвыборных кампаниях этих партий ничего не говорилось об отмене надбавок за ночные смены, намерении сократить пенсии, санкциях для трудящихся, а также о вложении четырех миллиардов евро в войну", - сказал бельгийский политик. Другие участники акций раскритиковали "военную пропаганду" в европейских СМИ, а также выражали опасения возможностью восстановления призыва в армию. "Сегодня нашим детям предлагают добровольно записаться в резервисты, а завтра восстановят призыв?" - сказал представитель одного из профсоюзов, участвовавших в акции. Демонстранты призвали правительство Бельгии и руководство ЕС "вкладывать средства в мир и дипломатию, а не войну", а также не прикрываться ложными заявлениями об "отстаивании ценностей" на фоне бездействия по отношению к войне в секторе Газа. На следующей неделе запланированы новые масштабные акции оппозиции и профсоюзов против планов бельгийского правительства. Пришедшее к власти в начале года коалиционное правительство премьер-министра Барта де Вевера в основном состоит из представителей правых партий. Они утверждают, что для сохранения финансовой стабильности необходимо резко сократить социальные расходы. В частности, планируется пересмотреть политику выплат пособий по безработице тем, кто не работает более двух лет. Это приведет к тому, что порядка 100 тысяч получателей пособий должны вновь обратиться в службы занятости для поиска работы, так как в противном случае могут лишиться помощи от государства. Кроме того, власти хотят провести пенсионную реформу, сэкономив три миллиарда евро в год, а также сократить средства, выделяемые на помощь беженцам. В результате пенсионной реформы, уход на заслуженный отдых до 67 лет может привести к значительному сокращению пенсионных выплат. При этом власти намерены значительно увеличить расходы на оборону, объясняя это обязательствами пред НАТО, а также якобы угрозой со стороны России. Правительство планирует дополнительно изыскать четыре миллиарда евро для финансирования военных расходов, чтобы достичь показателя в 2% от ВВП, уже этом году. Увеличение расходов на оборону является требованием НАТО, где Бельгия является одним из отстающих государств по этому показателю. Ранее генсеке НАТО Марк Рютте, выступая перед депутатами Европарламента, призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат гражданам. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также заявляла, что странам сообщества необходимо увеличивать расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. Такие потребности в финансировании обороны они объясняют якобы существующей угрозой со стороны России и Китая.

https://ria.ru/20250330/amsterdam-2008255799.html

https://ria.ru/20250427/parizh-2013711304.html

https://ria.ru/20250315/manifestatsii-2005240651.html

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Акция протеста в Брюсселе против планов правительства увеличить инвестиции в ВПК Тысячи сторонников левых партий вышли на акцию протеста в Брюсселе против планов правительства сократить соцрасходы и увеличить инвестиции в ВПК и армию под предлогом так называемых "внешних угроз", передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-27T17:41 true PT0M44S

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в мире, бельгия, евросоюз, нато, марк рютте, брюссель