https://ria.ru/20250427/avtobus-2013676203.html

Во Владивостоке автобус въехал в ларек

Во Владивостоке автобус въехал в ларек - РИА Новости, 27.04.2025

Во Владивостоке автобус въехал в ларек

Рейсовый автобус столкнулся с двумя автомобилями и нестационарным торговым объектом, никто из пассажиров не пострадал, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T12:54:00+03:00

2025-04-27T12:54:00+03:00

2025-04-27T13:00:00+03:00

владивосток

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013676664_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc7fed6af3ccb487dc2b95a42aebac3e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с двумя автомобилями и нестационарным торговым объектом, никто из пассажиров не пострадал, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, авария произошла днём в воскресенье в районе дома 10-а по улице Новоивановской во Владивостоке. "Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №54, столкнулся с нестационарным торговым объектом и двумя легковыми автомобилями. Пассажиры автобуса не пострадали", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит законность итогового решения по результатам проверки соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров, добавило надзорное ведомство. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, автобус въехал в один из ларьков, где торгуют едой.

https://ria.ru/20250426/dtp-2013590131.html

https://ria.ru/20250426/dtp-2013547729.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, происшествия