https://ria.ru/20250427/avtobus-2013676203.html
Во Владивостоке автобус въехал в ларек
Во Владивостоке автобус въехал в ларек - РИА Новости, 27.04.2025
Во Владивостоке автобус въехал в ларек
Рейсовый автобус столкнулся с двумя автомобилями и нестационарным торговым объектом, никто из пассажиров не пострадал, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:54:00+03:00
2025-04-27T12:54:00+03:00
2025-04-27T13:00:00+03:00
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с двумя автомобилями и нестационарным торговым объектом, никто из пассажиров не пострадал, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, авария произошла днём в воскресенье в районе дома 10-а по улице Новоивановской во Владивостоке. "Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №54, столкнулся с нестационарным торговым объектом и двумя легковыми автомобилями. Пассажиры автобуса не пострадали", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит законность итогового решения по результатам проверки соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров, добавило надзорное ведомство. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, автобус въехал в один из ларьков, где торгуют едой.
https://ria.ru/20250426/dtp-2013590131.html
https://ria.ru/20250426/dtp-2013547729.html
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке автобус въехал в ларек
Автобус въехал в ларек и столкнулся с 2 автомобилями во Владивостоке