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Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/aviagruppa-2013648485.html
Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг"
Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 27.04.2025
Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг"
Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T05:03:00+03:00
2025-04-27T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
су-35с
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению авиационной техники в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщило Минобороны РФ. "Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений ВСУ. После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки, цели были успешно поражены", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Су-35С
Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг"

Экипаж Су-35С выполнил боевую задачу в зоне ответственности группировки "Юг"

© Фото : ОАКСамолет Су-35С
Самолет Су-35С - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : ОАК
Самолет Су-35С. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению авиационной техники в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщило Минобороны РФ.
"Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений ВСУ. После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки, цели были успешно поражены", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСу-35С
 
 
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