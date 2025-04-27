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Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг"
Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 27.04.2025
Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг"
Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T05:03:00+03:00
2025-04-27T05:03:00+03:00
2025-04-27T05:03:00+03:00
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вооруженные силы украины
су-35с
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению авиационной техники в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщило Минобороны РФ. "Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений ВСУ. После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки, цели были успешно поражены", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Су-35С
Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг"
Экипаж Су-35С выполнил боевую задачу в зоне ответственности группировки "Юг"