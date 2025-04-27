https://ria.ru/20250427/aviagruppa-2013648485.html

Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг"

Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 27.04.2025

Су-35С сопроводил авиагруппу в зоне действий группировки "Юг"

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T05:03:00+03:00

2025-04-27T05:03:00+03:00

2025-04-27T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

су-35с

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению авиационной техники в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщило Минобороны РФ. "Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений ВСУ. После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки, цели были успешно поражены", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, су-35с