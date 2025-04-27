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Предсерийный электромобиль "Атом" впервые проехал по московским улицам - РИА Новости, 27.04.2025
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20:05 27.04.2025 (обновлено: 20:20 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/atom-2013726259.html
Предсерийный электромобиль "Атом" впервые проехал по московским улицам
Предсерийный электромобиль "Атом" впервые проехал по московским улицам - РИА Новости, 27.04.2025
Предсерийный электромобиль "Атом" впервые проехал по московским улицам
По улицам столицы впервые проехал предсерийный образец российского электромобиля "Атом", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 27.04.2025
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общество
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. По улицам столицы впервые проехал предсерийный образец российского электромобиля "Атом", передает корреспондент РИА Новости с места событий.Машина проехала по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и прибыла к музею "Атом" на ВДНХ.Предсерийный образец "Атома" впервые представили в конце 2024-го. Проектом авто занимается АО "Кама". Там сообщили, что в этом году начнет работать специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей. На его базе будут отрабатывать технологии обслуживания через многократную разборку и сборку машин для подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж.Старт серийного производства "Атома" запланировали на середину этого года на заводе "Москвич".
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60
353
60
Первая поездка предсерийного образца российского электромобиля "Атом"
Предсерийный образец отечественного электромобиля "Атом" совершил свою первую поездку по улицам Москвы вне тестовых испытаний, передает корреспондент РИА Новости. Проект электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Старт его серийного производства запланирован на середину 2025 года на заводе "Москвич".
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общество
Общество
Предсерийный электромобиль "Атом" впервые проехал по московским улицам

Предсерийный образец электромобиля "Атом" впервые проехал по Москве

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. По улицам столицы впервые проехал предсерийный образец российского электромобиля "Атом", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Машина проехала по Павелецкой набережной, Третьему транспортному кольцу, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и прибыла к музею "Атом" на ВДНХ.
Предсерийный образец "Атома" впервые представили в конце 2024-го. Проектом авто занимается АО "Кама". Там сообщили, что в этом году начнет работать специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей. На его базе будут отрабатывать технологии обслуживания через многократную разборку и сборку машин для подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж.
Старт серийного производства "Атома" запланировали на середину этого года на заводе "Москвич".
Электромобиль Атом - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Электромобиль "Атом" получит литые диски отечественного производства
10 апреля, 10:33
 
Общество
 
 
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