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Власти Брянской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/ataka-2013656665.html
Власти Брянской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ
Власти Брянской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Власти Брянской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ
Пострадавших и разрушений в результате атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T08:30:00+03:00
2025-04-27T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. Ранее Минобороны РФ сообщало о пяти уничтоженных силами ПВО беспилотниках в Брянской области. "В течение прошедшей ночи силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружены и уничтожены пять БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013652874.html
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александр богомаз, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Власти Брянской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ

Глава Брянской области Богомаз: пострадавших при ночной атаке ВСУ в регионе нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз.
Ранее Минобороны РФ сообщало о пяти уничтоженных силами ПВО беспилотниках в Брянской области.
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"В течение прошедшей ночи силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружены и уничтожены пять БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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