https://ria.ru/20250427/ataka-2013656665.html

Власти Брянской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ

Власти Брянской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025

Власти Брянской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ

Пострадавших и разрушений в результате атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T08:30:00+03:00

2025-04-27T08:30:00+03:00

2025-04-27T08:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр богомаз

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. Ранее Минобороны РФ сообщало о пяти уничтоженных силами ПВО беспилотниках в Брянской области. "В течение прошедшей ночи силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружены и уничтожены пять БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013652874.html

брянская область

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александр богомаз, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность