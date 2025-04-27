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Аэропорт индийского Тривандрума получил сообщение о заложенной бомбе
Аэропорт индийского Тривандрума получил сообщение о заложенной бомбе - РИА Новости, 27.04.2025
Аэропорт индийского Тривандрума получил сообщение о заложенной бомбе
Международный аэропорт индийского города Тривандрум, столицы штата Керала, расположенного на юго-западе Индии, получил по электронной почте сообщение об угрозе... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:24:00+03:00
2025-04-27T12:24:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Международный аэропорт индийского города Тривандрум, столицы штата Керала, расположенного на юго-западе Индии, получил по электронной почте сообщение об угрозе взрыва, сообщает информационное агентство АНИ. "Были развернуты отряды по обезвреживанию бомб, проводятся тщательные проверки всех терминалов", - сообщило агентство со ссылкой на заявление сотрудника по связям с общественностью аэропорта. Угроза поступила всего через день после того, как различные отели столицы Кералы получили серию угроз о заложенных самодельных взрывных устройствах. В субботу полицейские отряды, включая отряды по обезвреживанию бомб и кинологов, провели проверки в нескольких отелях после получения аналогичных писем, однако не нашли никаких взрывчатых веществ. Сотрудник полицейского участка Тривандрума отметил, что, несмотря на тревожный характер сообщений, подробные проверки во всех затронутых отелях, включая расположенный в самом центре города Hilton, не обнаружили никаких подозрительных предметов. "Мы ведем активное расследование в отношении источника писем", - добавил полицейский офицер. В последние месяцы власти штата Керала получают множество угроз по электронной почте с сообщениями о заложенных взрывных устройствах, в том числе, в зданиях местных органов власти, отделениях налоговой службы и Высоком суде Кералы. В каждом случае после тщательных поисков полиция исключила любую реальную опасность, классифицируя угрозы как мистификации. Власти призывают общественность сохранять спокойствие, пока продолжаются расследования. По всему городу были введены усиленные протоколы безопасности в связи с повторяющейся схемой угроз.
https://ria.ru/20250426/aeroport-2013537509.html
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керала, индия, в мире
Аэропорт индийского Тривандрума получил сообщение о заложенной бомбе
АНИ: аэропорт индийского Тривандрума получил сообщение о заложенной бомбе
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости.
Международный аэропорт индийского города Тривандрум, столицы штата Керала, расположенного на юго-западе Индии, получил по электронной почте сообщение об угрозе взрыва, сообщает информационное агентство
АНИ.
"Были развернуты отряды по обезвреживанию бомб, проводятся тщательные проверки всех терминалов", - сообщило агентство со ссылкой на заявление сотрудника по связям с общественностью аэропорта.
Угроза поступила всего через день после того, как различные отели столицы Кералы
получили серию угроз о заложенных самодельных взрывных устройствах. В субботу полицейские отряды, включая отряды по обезвреживанию бомб и кинологов, провели проверки в нескольких отелях после получения аналогичных писем, однако не нашли никаких взрывчатых веществ.
Сотрудник полицейского участка Тривандрума отметил, что, несмотря на тревожный характер сообщений, подробные проверки во всех затронутых отелях, включая расположенный в самом центре города Hilton, не обнаружили никаких подозрительных предметов.
"Мы ведем активное расследование в отношении источника писем", - добавил полицейский офицер.
В последние месяцы власти штата Керала получают множество угроз по электронной почте с сообщениями о заложенных взрывных устройствах, в том числе, в зданиях местных органов власти, отделениях налоговой службы и Высоком суде Кералы. В каждом случае после тщательных поисков полиция исключила любую реальную опасность, классифицируя угрозы как мистификации.
Власти призывают общественность сохранять спокойствие, пока продолжаются расследования. По всему городу были введены усиленные протоколы безопасности в связи с повторяющейся схемой угроз.