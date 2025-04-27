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Верховный суд назвал причину, по которой можно не платить алименты - РИА Новости, 27.04.2025
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03:50 27.04.2025 (обновлено: 04:05 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/alimenty-2013646224.html
Верховный суд назвал причину, по которой можно не платить алименты
Верховный суд назвал причину, по которой можно не платить алименты - РИА Новости, 27.04.2025
Верховный суд назвал причину, по которой можно не платить алименты
Серьезная болезнь, инвалидность и тяжелое материальное положение могут освободить от обязанности платить детям алименты, сказано в определении коллегии по... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T03:50:00+03:00
2025-04-27T04:05:00+03:00
общество
саратовская область
россия
верховный суд рф
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Серьезная болезнь, инвалидность и тяжелое материальное положение могут освободить от обязанности платить детям алименты, сказано в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда, с которым ознакомилось РИА Новости.Инстанция рассмотрела дело жителя Саратовской области. По решению суда, после развода он должен был платить на дочь алименты в размере одного минимального размера оплаты труда. Тем не менее мужчина тяжело заболел, получил сначала III, а потом II степень инвалидности и большую часть года проводит в стационаре. Он не может устроиться на работу и живет на пенсию по инвалидности и пособие, которые в сумме меньше положенных алиментов.Мужчина или его родственники иногда переводили в счет положенных выплат небольшие суммы. Но в итоге задолженность по ним за семь лет превысила 450 тысяч рулей. Он обратился в суд с иском об освобождении от уплаты этой суммы. Три инстанции отказали мужчине, вступился за него лишь Верховный суд."Лицо, обязанное уплачивать алименты, может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности по алиментам. &lt;...&gt; если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или по другим уважительным причинам и если материальное и семейное положение плательщика алиментов в настоящее время не дает ему возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам", — сказано в определении.Суд указал на бедственное материальное положение истца, которое на дает надежды на то, что когда-либо он сможет погасить долг: у него нет недвижимости, машины, какого-либо источника доходов помимо пенсии, он должен нести расходы на лекарства. Дело направили на пересмотр, при этом Верховный суд указал принять новое решение в соответствии с этими разъяснениями.
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саратовская область
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общество, саратовская область, россия, верховный суд рф
Общество, Саратовская область, Россия, Верховный суд РФ
Верховный суд назвал причину, по которой можно не платить алименты

ВС: инвалидность и тяжелое материальное положение могут освободить от алиментов

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Серьезная болезнь, инвалидность и тяжелое материальное положение могут освободить от обязанности платить детям алименты, сказано в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Инстанция рассмотрела дело жителя Саратовской области. По решению суда, после развода он должен был платить на дочь алименты в размере одного минимального размера оплаты труда. Тем не менее мужчина тяжело заболел, получил сначала III, а потом II степень инвалидности и большую часть года проводит в стационаре. Он не может устроиться на работу и живет на пенсию по инвалидности и пособие, которые в сумме меньше положенных алиментов.
Мужчина или его родственники иногда переводили в счет положенных выплат небольшие суммы. Но в итоге задолженность по ним за семь лет превысила 450 тысяч рулей. Он обратился в суд с иском об освобождении от уплаты этой суммы. Три инстанции отказали мужчине, вступился за него лишь Верховный суд.
"Лицо, обязанное уплачивать алименты, может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности по алиментам. <...> если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или по другим уважительным причинам и если материальное и семейное положение плательщика алиментов в настоящее время не дает ему возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам", — сказано в определении.
Суд указал на бедственное материальное положение истца, которое на дает надежды на то, что когда-либо он сможет погасить долг: у него нет недвижимости, машины, какого-либо источника доходов помимо пенсии, он должен нести расходы на лекарства. Дело направили на пересмотр, при этом Верховный суд указал принять новое решение в соответствии с этими разъяснениями.
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