https://ria.ru/20250427/akter-2013438929.html

Жил на две семьи и умер в одиночестве: как сложилась судьба Георгия Вицина

Жил на две семьи и умер в одиночестве: как сложилась судьба Георгия Вицина - РИА Новости, 27.04.2025

Жил на две семьи и умер в одиночестве: как сложилась судьба Георгия Вицина

Трус из знаменитой тройки, робкий чиновник из "Женитьбы Бальзаминова", сиплый Хмырь из "Джентльменов удачи" — любой образ Георгия Вицина запоминался каждому,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T08:24:00+03:00

2025-04-27T08:24:00+03:00

2025-04-27T08:24:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Трус из знаменитой тройки, робкий чиновник из "Женитьбы Бальзаминова", сиплый Хмырь из "Джентльменов удачи" — любой образ Георгия Вицина запоминался каждому, кто хоть раз видел его в кино. За обаянием его экранных неудачников скрывался очень добрый человек невероятной душевной глубины и скромности. Но в последние годы жизни заслуженный артист СССР изменился до неузнаваемости, превратившись в одинокого старика, гуляющего в арбатских переулках и кормящего собак и голубей. Как так вышло и почему он выбрал путь затворничества, отказавшись от всех привилегий, — в материале РИА Новости.Ошибка в фамилииРодился Георгий Вицин в сложное революционное время в 1917 году в Выборгской губернии. Первоначальная фамилия будущего актера была "Вицын", но позже из-за ошибки паспортистки буква "ы" сменилась на "и". Впоследствии артист никогда не стремился исправить эту оплошность.Георгий Вицин с 12 лет увлекался театром и участвовал в школьных постановках, а затем поступил в театральное училище и долгое время играл в различных спектаклях.Его кинематографическую карьеру условно можно разделить на два больших периода. Дебютировал артист в роли Гоголя в картине Козинцева "Белинский", а затем снимался в фильмах самых разных жанров и прославился ролью "запасного игрока" Васи Веснушкина, которую сыграл в 37 лет.По тому же удачному шаблону был снят фильм "Она вас любит". Похожий герой и робкий жених из "Женитьбы Бальзаминова". Невзрачные, но отзывчивые персонажи Вицина с тонкой душевной структурой нравились зрителям.Играл пьяниц, хотя сам не пилА затем начался второй период творчества Вицина — "эпоха Труса". Его тощая сутулая фигура возникла рядом с Бывалым-Моргуновым и Балбесом-Никулиным в составе популярнейшей сатирической тройки, высмеивающей пороки общества.Трус был поэтичным, влюбчивым, мнительным, этаким интеллигентом из коммуналки, с примесью алкоголизма и склонностью к мелким правонарушениям.Актеру часто приходилось играть персонажей-пьяниц, и с этими ролями он справлялся прекрасно, хотя в реальной жизни не пил и не курил, вел здоровый образ жизни, активно увлекался дыхательной гимнастикой йогов.Коллеги актера вспоминали, что даже в 60 лет он мог стоять на голове в перерывах между съемками.За многолетнюю карьеру Вицин сыграл более чем в 100 фильмах. Кроме того, он озвучивал мультфильмы и художественные картины, играл в театре, писал картины и даже рисовал карикатуры.Жил на две семьиВпервые Вицин влюбился в 19 лет. Сердце артиста забрала Дина Тополева — жена его же учителя, режиссера Николая Хмелева.На тот момент Тополевой было 35 лет, но даже столь большая разница в возрасте не помешала паре построить долгие отношения. Их гражданский брак продлился почти 20 лет.Кстати, дочь Вицина от второго брака, Наталья, потом рассказывала, что с Диной у Вицина была искренняя любовь — такая, что другие не испытывают и за всю жизнь.Но однажды Вицин повстречал в театре имени Ермоловой художницу Тамару Мичурину, племянницу знаменитого ученого-селекционера Ивана Мичурина. И все закрутилось по новой.К этому времени Тополевой уже было под 50, ролей в театре стало значительно меньше, родственников не осталось, детей не было, и после ухода гражданского мужа она стала часто болеть.Вицин не смог просто забыть о Тополевой. С молчаливого благословения Тамары Мичуриной он продолжал заботиться о бывшей возлюбленной — приносил продукты, лекарства, подолгу разговаривал с ней.А в октябре 1954 года в семье актера и его жены Тамары родилась дочь Наташа. Между двумя женщинами Вицина не возникло вражды — напротив, они подружились, и квартира Тополевой стала для маленькой Наташи вторым домом.Кормил голубей и воробьев у подъездаВ 1990-е Вицин практически прекратил сниматься, объясняя это тем, что "отечественное кино больше не возродится", а ему самому пора уже отдохнуть. Он все больше становился затворником, проводя большую часть времени в квартире за чтением книг, регулярными занятиями йогой и заботой о бездомных животных.Почти каждое утро в строго определенное время он выходил кормить голубей и воробьев у подъезда. Однажды он нашел полузамерзшего щенка, которого выходил и назвал Мальчиком. Собака стала его верным спутником на 12 лет и пережила хозяина всего на 40 дней.Последние семь лет своей жизни Георгий Михайлович не снимался в кино и появлялся перед зрителями только на юмористических концертах Театра киноактера.Одно из таких мероприятий стало для него последним: в сентябре 2001-го артисту стало плохо во время концерта, но он отыграл выступление до конца и лишь после этого согласился поехать в больницу.Месяц спустя, 22 октября 2001 года, Георгий Вицин скончался.

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георгий вицин, культура, москва, россия