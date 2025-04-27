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Сводки Победы: войска 1-го Украинского фронта освободили Прагу - РИА Новости, 27.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:34 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/1597014788.html
Сводки Победы: войска 1-го Украинского фронта освободили Прагу
Сводки Победы: войска 1-го Украинского фронта освободили Прагу - РИА Новости, 27.04.2025
Сводки Победы: войска 1-го Украинского фронта освободили Прагу
9 Мая 1945
2025-04-27T19:34:00+03:00
2025-04-27T19:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
сводки победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012507631_0:0:862:485_1920x0_80_0_0_968cd51b6fe0a57bd07096afedac2cf0.jpg
Между ТУКУМСОМ и ЛИБАВОЙ Курляндская группа немецких войск в составе 16 и 18 немецких армий под командованием генерала от инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая сего года прекратила сопротивление и начала передавать личный состав и боевую технику войскам ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта. Войска фронта заняли города ЛИБАВА (ЛЕПАЯ), ПАВИЛОСТА, АЙЗПУТЕ, СКРУНДА, САЛДУС, САБИЛЕ, КАНДАВА, ТУКУМС. К вечеру 9 мая войскам фронта сдалось в плен более 45.000 немецких солдат и офицеров. Приём пленных продолжается.В районе устья реки ВИСЛЫ восточнее ДАНЦИГА и на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточнее ГДЫНИ группы немецких войск, прижатые к побережью моря, прекратили сопротивление и с утра 9 мая начали сдачу личного состава и боевой техники войскам 3-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ фронтов. К вечеру 9 мая войскам 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта сдалось в плен 11.000, а войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 10.000 немецких солдат и офицеров. Приём пленных продолжается.Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капитуляции советским войскам, поспешно отходит на запад и юго-запад.Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного ночного манёвра танковых соединений и пехоты, сломили сопротивление противника и 9 мая в 4 часа утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ город ПРАГУ, а также заняли на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ города ХОМУТОВ, КАДАНЬ, БИЛИНА, ЛОУНЫ. Юго-восточнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, продвигаясь вперёд, заняли города ПИРНА, ЗЕБНИТЦ, НОЙГЕРСДОРФ, ЦИТТАУ, ФРИДЛАНТ, ЛАУБАН, ГРАЙФФЕНБЕРГ, ГИРШБЕРГ, ВАРМБРУНН. Одновременно юго-западнее и южнее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли города ЛАНДЕСХУТ, ГОТТЕСБЕРГ, ВАЛЬ-ДЕНБУРГ, ШВЕЙДНИЦ, РЕЙХЕНБАХ, ЛАНГЕНБИЛАУ, ФРАНКЕНШТАЙН, ПАТШКАУ, ВАРТА, ГЛАТЦ, ЛАНДЕК.Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории Чехословакии города ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МОРАВСКА ТРЮБАУ, ЛИТОВЕЛЬ, ПРОСТЕЕВ.Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, стремительно продвигаясь вперёд, заняли на территории Чехословакии города ВЕЛИКИЕ МЕЖИРИЧИ, ЙИГЛАВА, БРОД, БЕНЕШОВ, ТРЖЕБИЧ.Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории Австрии города ЛООСДОРФ, ВИЗЕЛЬБУРГ, АМШТЕТТЕН, МЮРЦЦУСШЛАГ, БРУК, ГРАЦ и соединились с американскими войсками в районе АМШТЕТТЕН.
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РИА Новости
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4.7
96
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80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сводки Победы

Сводки Победы: войска 1-го Украинского фронта освободили Прагу

Оперативная сводка за девятое мая 1945 года
Оперативная сводка за девятое мая 1945 года - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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9 Мая 1945
Между ТУКУМСОМ и ЛИБАВОЙ Курляндская группа немецких войск в составе 16 и 18 немецких армий под командованием генерала от инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая сего года прекратила сопротивление и начала передавать личный состав и боевую технику войскам ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта. Войска фронта заняли города ЛИБАВА (ЛЕПАЯ), ПАВИЛОСТА, АЙЗПУТЕ, СКРУНДА, САЛДУС, САБИЛЕ, КАНДАВА, ТУКУМС. К вечеру 9 мая войскам фронта сдалось в плен более 45.000 немецких солдат и офицеров. Приём пленных продолжается.
В районе устья реки ВИСЛЫ восточнее ДАНЦИГА и на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточнее ГДЫНИ группы немецких войск, прижатые к побережью моря, прекратили сопротивление и с утра 9 мая начали сдачу личного состава и боевой техники войскам 3-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ фронтов. К вечеру 9 мая войскам 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта сдалось в плен 11.000, а войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 10.000 немецких солдат и офицеров. Приём пленных продолжается.
Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капитуляции советским войскам, поспешно отходит на запад и юго-запад.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного ночного манёвра танковых соединений и пехоты, сломили сопротивление противника и 9 мая в 4 часа утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ город ПРАГУ, а также заняли на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ города ХОМУТОВ, КАДАНЬ, БИЛИНА, ЛОУНЫ. Юго-восточнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, продвигаясь вперёд, заняли города ПИРНА, ЗЕБНИТЦ, НОЙГЕРСДОРФ, ЦИТТАУ, ФРИДЛАНТ, ЛАУБАН, ГРАЙФФЕНБЕРГ, ГИРШБЕРГ, ВАРМБРУНН. Одновременно юго-западнее и южнее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли города ЛАНДЕСХУТ, ГОТТЕСБЕРГ, ВАЛЬ-ДЕНБУРГ, ШВЕЙДНИЦ, РЕЙХЕНБАХ, ЛАНГЕНБИЛАУ, ФРАНКЕНШТАЙН, ПАТШКАУ, ВАРТА, ГЛАТЦ, ЛАНДЕК.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории Чехословакии города ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МОРАВСКА ТРЮБАУ, ЛИТОВЕЛЬ, ПРОСТЕЕВ.
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, стремительно продвигаясь вперёд, заняли на территории Чехословакии города ВЕЛИКИЕ МЕЖИРИЧИ, ЙИГЛАВА, БРОД, БЕНЕШОВ, ТРЖЕБИЧ.
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории Австрии города ЛООСДОРФ, ВИЗЕЛЬБУРГ, АМШТЕТТЕН, МЮРЦЦУСШЛАГ, БРУК, ГРАЦ и соединились с американскими войсками в районе АМШТЕТТЕН.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСводки Победы
 
 
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