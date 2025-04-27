https://ria.ru/20250427/1597014784.html

Сводки Победы: советские войска сломили сопротивление противника в Дрездене

Сводки Победы: советские войска сломили сопротивление противника в Дрездене - РИА Новости, 27.04.2025

Сводки Победы: советские войска сломили сопротивление противника в Дрездене

8 Мая 1945

2025-04-27T18:56:00+03:00

2025-04-27T18:56:00+03:00

2025-04-27T18:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012505330_76:0:714:359_1920x0_80_0_0_9305b865152c7df4f90124da5ea69e4b.jpg

В течение 8 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по очищению от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ, заняли населённые пункты НОЙЕ ВЕЛЬТ и ФОГЕЛЬЗАНГ.Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта за 7 мая, при выходе на реку ЭЛЬБА, взяли в плен 7.150 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков — 28, полевых орудий — 513, пулемётов — 402, автомашин — 1.700, лошадей — 3.700, подвод с военными грузами — 2.200.Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боёв сломили сопротивление противника и 8 мая овладели городом ДРЕЗДЕН —важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, а также заняли города МЮГЕЛЬН, ЛОМ-МАЦШ, МЕЙССЕН, ЛАЙСНИГ, ДЕБЕЛЬН, ХАРТА, ВАЛЬДХАЙМ, РОСВАЙН, НОССЕН ВИЛЬСДРУФФ, ХАЙНИХЕН, ФРАНКЕНБЕРГ, ФРЕЙБЕРГ, ГАРАНДТ, ОДЕРАН, САЙДА и, перейдя чехословацкую границу южнее ДРЕЗДЕНА, заняли на территории Чехословакии города МОСТ, ДУХЦОВ, ТЕПЛИЦЕ-ШАНОВ. Одновременно восточнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, сломив сопротивление противника, заняли города РАДЕБЕРГ, ЛОБАУ, РАЙХЕНБАХ, БЕРНШТАДТ, ГЕРЛИЦ. Юго-западнее и южнее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли города ШТРИГАУ, ФРЕЙБУРГ, МЮНСТЕРБЕРГ, ОТТМАХАУ.Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, после ожесточённых боёв 8 мая овладели городом и крупным железнодорожным узлом ОЛОМОУЦ — важным опорным пунктом обороны немцев на реке МОРАВА, а также заняли города ВЮРБЕН-ТАЛЬ, ЭНГЕЛЬСБЕРГ, РЕМЕРШТАДТ, БЕРГШТАДТ, МОРАВСКИЙ ШЕНБЕРГ, ХОЕН-ШТАДТ, ГРАНИЦЕ, ПРЖЕРОВ. В боях за 7 мая войска фронта взяли в плен до 1.000 немецких солдат и офицеров.Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 8 мая овладели в Чехословакии городами ЯРОМЕРЖИЦЕ, ЗНОЙМО и на территории Австрии городами ГОЛЛАБРУНН и ШТОК-КЕРАУ — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев.На других участках фронта существенных изменений не было.* * *Войска 1-го Украинского фронта сегодня овладели городом Дрезден. Два дня тому назад наши разведывательные отряды атаковали немцев северо-западнее Дрездена и выбили их из укрепленных позиций. Затем в бой вступили основные советские силы. Развивая стремительное наступление между реками Эльба и Мульде, наши подвижные соединения и пехота перерезали автостраду Дрезден — Хемниц. Одновременно наши войска начали штурм города Дрездена – мощного опорного пункта обороны немцев. Советские танкисты, наступающие с запада, во встречном бою разгромили группу танков противника и ворвались на западную окраину Дрездена. Другие наши части овладели северной частью города, с хода переправились через реку Эльбу и завязали бои в центре Дрездена. После двухдневных боев наши войска сломили сопротивление противника и овладели Дрезденом — главным городом Саксонии. В боях за Дрезден гитлеровцы нанесли тяжелые потери. Только на западных окраинах города уничтожено до двух тысяч немецких солдат и офицеров, подбито 27 танков и бронетранспортеров противника.Дрезден — крупный промышленный центр Германии. В нем имеются авиастроительные, оружейные, машиностроительные, химические и другие заводы. В Дрездене насчитывалось более 600 тысяч жителей.Южнее Дрездена наши войска перешли чехословацкую границу, вступили на территорию Чехословакии и освободили от немецких захватчиков города Мост, Духцов и Теплице-Шанов. Город Теплице-Шанов расположен в 70 километрах от столицы Чехословакии Праги.* * *Войска 4-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские части, сбивая противника с промежуточных рубежей и подавляя сопротивление гарнизонов вражеских опорных пунктов, продвинулись вперед на 20 километров. Ожесточенные бои произошли за важный узел немецкой обороны на реке Морава — город Оломоуц. Прорвав оборонительные укрепления противника, наши бойцы ворвались на улицы города. Гитлеровцы укрепились в каменных зданиях, но не выдержали стремительных ударов наших войск. К исходу дня крупный немецкий гарнизон был разгромлен и город Оломоуц очищен от противника. На подступах к городу и его улицах осталось много вражеских трупов. Захвачено 13 паровозов, 378 вагонов с грузами и много других трофеев.* * *Авиацией Краснознаменного Балтийского флота в портах острова Борнхольм потоплены 4 транспорта и один сторожевой корабль противника.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы