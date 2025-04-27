https://ria.ru/20250427/1597014780.html

Сводки Победы: войска 1-го Украинского фронта завершили осаду Бреслау

Сводки Победы: войска 1-го Украинского фронта завершили осаду Бреслау - РИА Новости, 27.04.2025

Сводки Победы: войска 1-го Украинского фронта завершили осаду Бреслау

7 Мая 1945

2025-04-27T18:14:00+03:00

2025-04-27T18:14:00+03:00

2025-04-27T18:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

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Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли на реку ЭЛЬБА севернее и юго-восточнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом города ГЕКТИН, ЦЕРБСТ и крупные населённые пункты ШЕНХАУЗЕН, БЕРГЦОВ, ПАРЕЙ, ШАРТАУ, ГЕРВИШ, ЛЕЙТЦКАУ, ГЕРДЕН, ВАЛЬТЕРНИНБУРГ, ШТОЙТЦ. За 6 мая войска фронта взяли в плен 3.100 немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах 34 самолёта противника.Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате длительной осады 7 мая полностью овладели городом и крепостью БРЕСЛАВЛЬ (БРЕСЛАУ).Гарнизон немецких войск, оборонявший город, во главе с комендантом крепости генералом от инфантерии фон Нигоф и его штабом, прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен.7 мая к 19 часам нашими войсками взято в плен в городе БРЕСЛАВЛЬ более 40.000 немецких солдат и офицеров.Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление западнее и юго-западнее города МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города ФРЕЙДЕНТАЛЬ, ФРИД-ЛАНД на МОРАУ, МЕРИШ-НЕЙШТАДТ, ШТЕПАНОВ и крупные населённые пункты ВИЛЬДГРУБ, ШУМВАЛД, МЕДЛОВ, ХВАЛКОВИЦЕ, ШМЕЙЛЬ, СПАЛОВ, ОДРЫ, ПАЛАЧОВ, ЛЕШНА. В боях за 6 мая войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров.На других участках фронта существенных изменений не было. За 5 и 6 мая в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 10 немецких самолётов.* * *Войска 1-го Белорусского фронта севернее и юго-восточнее города Магдебург вышли к реке Эльба. НА отдельных участках противник пытался оказывать сопротивление, но был отброшен ударами советских танков и пехоты. Немцы укрепились на окраинах города Гентин – важного узла дорог. В результате боя наши части ворвались в город и разгромили вражеский гарнизон. Уничтожено более 600 гитлеровцев. Захвачено 19 орудий, 73 пулемета, 3 радиостанции и склад с боеприпасами.* * *Войска 1-го Украинского фронта в результате длительной осады сегодня полностью овладели городом и крепостью Бреславль (Бреслау). В середине февраля советские части совершили стремительный обходный маневр и окружили Бреславль. Немцы подготовились к длительной обороне города. Они забаррикадировали улицы и перекопали их противотанковыми рвами. Каждый каменный дом был превращен в дот с большим количеством огневых точек. В ряде мест гитлеровцы, чтобы затруднить продвижение советских войск, взорвали дома и устроили завалы на улицах. Особенно сильные опорные пункты обороны с полевой артиллерией и самоходными орудиями они создали на перекрестках улиц. Наши войска в ходе упорных уличных боев шаг за шагом продвигались вперед, все теснее сжимая кольцо окружения. Наши штурмовые группы выбивали гитлеровцев из укрытий. Артиллеристы и летчики наносили непрерывные удары по узлам сопротивления противника. Окруженный вражеский гарнизон неоднократно предпринимал попытки прорвать кольцо советских войск. Подгоняемые эсэсовцами, немецкие солдаты бросались в контратаки и тысячами гибли под огнем советских орудий, минометов и пулеметов. Советское командование предъявило немецким войскам, окруженным в Бреславле, ультиматум о капитуляции. После непродолжительных переговоров вражеский гарнизон во главе с комендантом крепости генералом от инфантерии фон Нигоф прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. Сегодня к 7 часам вечера в Бреславле взято в плен более 40 тысяч немецких солдат и офицеров.Город Бреславль является одним из важнейших железнодорожных узлов и крупным промышленным центром. В нем сосредоточены металлургические и машиностроительные заводы, авиационные и другие военные предприятия.* * *Западнее и юго-западнее города Моравска Острава войска 4-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские части, действующие в сложных условиях горно-лесистой местности, продвигаются вперед, громя войска противника, укрепившиеся на южных отрогах Судетских гор и в населенных пунктах. Наши танки и пехота прорвали промежуточный рубеж обороны немцев и овладели городом Фрейденталь. Другие наши части продвинулись в западном направлении на 20 километров и заняли город Мериш-Нейштадт. Захвачено у немцев 37 паровозов, 730 вагонов с различными грузами и 8 складов с военным имуществом.Авиацией Краснознамённого Балтийского флота 5 мая в районе острова Рюген потоплен транспорт противника водоизмещением в 6 тысяч тонн.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы