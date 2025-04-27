https://ria.ru/20250427/1597014742.html

Сводки Победы: советские войска овладели военно-морской базой в Свинемюнде

Сводки Победы: советские войска овладели военно-морской базой в Свинемюнде - РИА Новости, 27.04.2025

Сводки Победы: советские войска овладели военно-морской базой в Свинемюнде

5 Мая 1945

2025-04-27T17:19:00+03:00

2025-04-27T17:19:00+03:00

2025-04-27T17:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

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В течение 5 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по очищению от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ и заняли населённые пункты ЛАНГХАКЕН, ШЕЛЛМЮЛЬ, ШМИРГЕЛЬ, ПРЕББЕРНАУ, ШОТЛАНД.Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 5 мая овладели городом СВИНЕМЮНДЕ — крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море, а также полностью очистили от противника острова ВОЛЛИН и УЗЕДОМ, заняв при этом крупные населённые пункты КОЛЬЦОВ, МИСДРОВ, ЛЕББИН, АЛЬБЕК, ЗЕЕБАД ГЕРИНГСДОРФ, УЗЕДОМ, КЕЛПИНЗЕЕ, ЦИННОВИТЦ, ПЕЕНЕМУНДЕ. За 4 мая войска фронта взяли в плен 11.700 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 55, танков — 24, полевых орудий — 88.Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продвигаясь вперёд юго-западнее города БРАНДЕНБУРГ, заняли города ЦИЗАР, ЛОБУРГ, БУРГ, МЕККЕРН, ГОММЕРН, РОСЛАУ. За 4 мая войска фронта взяли в плен 2.860 немецких солдат и офицеров.Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая юго-западнее и южнее города МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города ХОФ (ДВОРЦЕ), БЕРН (МОР БЕРОУН), ФУЛЬНЕК, МИСТЭК и крупные населённые пункты МЕЛЬЧ, РАУЧ, ДОМШТАДТЛЬ, ШТАДТ ЛИБАУ, БАРТОШОВИЦЕ, МЕТИЛОВИЦЕ, ФРИДЛАНТ, КУНЧИЦЕ, РОЖНОВ. За 4 мая войска фронта взяли в плен 1.100 немецких солдат и офицеров.Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление северо-восточнее БРНО, овладели городом КРОМЕРЖИЖ.На других участках фронта существенных изменений не произошло.За 4 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 самолётов противника.* * *Войска З-го Белорусского фронта вели бои по очищению от немцев косы Фриш-Нерунг. Советские части наступают по узкой, сплошь покрытой лесом полосе земли.Местность исключает возможность какого-либо манёвра. Противник тщательно подготовился к обороне и оказывает упорное сопротивление. Наши наступающие подразделения на каждом шагу встречают лесные завалы и минные поля. Советские пехотинцы вместе с сопровождающими их артиллеристами, преодолев три противотанковых рва и несколько линий траншей, выбили гитлеровцев из сильно укреплённого опорного пункта Шотланд. В бою за этот населённый пункт уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров. Захвачено 14 орудий, 5 миномётов, 40 пулемётов и два склада с боеприпасами.* * *Войска 2-го Белорусского фронта, овладев городом Воллин, сломили сопротивление противника и устремились на север и северо-запад. Одновременно советские части форсировали пролив Пеене, высадили десант на острове Узедом и развернули наступление в восточном направлении. В результате стремительного удара наши войска разгромили вражеский гарнизон и овладели городом Свинемюнде — одним из лучших по оборудованию портов Германии. Войска фронта подавили отдельные очаги сопротивления немцев и полностью очистили от противника острова Воллин и Узедом.* * *Войска 1-го Белорусского фронта продвигались вперёд юго-западнее города Бранденбург. Наши пехотные и танковые части в лесисто-болотистой местности преследуют остатки разгромленных соединений противника. Заняты город Цизар, крупный узел железных дорог, и город Бург. Другие наши части овладели городом и узлом железных дорог Рослау на реке Эльба. Советские бойцы прочёсывают леса и очищают их от разрозненных групп гитлеровцев.* * *Войска 4-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские части прорвали промежуточный рубеж обороны противника и, развивая успех, продвинулись вперед на 20 километров. Немцы выбиты из городов Хоф (Дворце) и Берн (Мор Бероун). На поле боя осталось свыше 800 вражеских трупов. Захвачены трофеи, в числе которых 32 орудия, 70 пулемётов и несколько складов с военным имуществом. Другие наши части овладели железнодорожной станцией Домштадтль, находящейся в 19 километрах от города Оломоуц. В этом районе разгромлен батальон немецкой пехоты.* * *Войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. Немцы перебросили в район реки Моравы много артиллерии и, опираясь на заранее подготовленные позиции, оказывают сильное огневое сопротивление. Особенно ожесточенные бои произошли на подступах к городу Кромержиж — опорному пункту противника на реке Морава. Советские пехотинцы, танкисты и артиллеристы подавили огневые точки немцев и ворвались в город Кромержиж. Наши штурмовые группы и ночью и днём выбивали гитлеровцев из каменных зданий и подвалов. К исходу дня наши войска разгромили вражеский гарнизон и овладели городом Кромержиж — важным узлом путей сообщения. Остатки гитлеровцев в беспорядке отступили. Захвачено много вооружения, а также склады с боеприпасами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы