https://ria.ru/20250427/1597014711.html

Сводки Победы: войска 1-го Белорусского фронта овладели городом Бранденбург

Сводки Победы: войска 1-го Белорусского фронта овладели городом Бранденбург - РИА Новости, 27.04.2025

Сводки Победы: войска 1-го Белорусского фронта овладели городом Бранденбург

1 Мая 1945

2025-04-27T14:15:00+03:00

2025-04-27T14:15:00+03:00

2025-04-27T14:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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В течение 1 мая юго-западнее города и порта ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по очищению от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ и заняли населённые пункты НАРМЕЛЬН, БРАНДХАЙДШЕР, НОЙКРУГ и ФЕГЛЕРС.Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая стремительное наступление, 1 мая овладели городами ШТРАЛЬЗУНД, ГРИММЕН, ДЕММИН, МАЛЬХИН, ВАРЕН, ВЕЗЕНБЕРГ — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, а также заняли крупные населённые пункты ШТЕЙНХАГЕН, АБТСХАГЕН, ГРЕМЕРСДОРФ, ДЕЙЕЛЬСДОРФ, ГНОЙЕН, ДАРГУН, НОЙКАЛЕН, ШТАВЕНХАГЕН, ГИЛОВ, ШВИНКЕНДОРФ, МЕЛЛЕНХАГЕН, КРАТЦЕБУРГ, КВАЛЬЦОВ, ШТРАЗЕН. В боях за 30 апреля войска фронта взяли в плен 8.500 немецких солдат и офицеров и захватили 66 самолётов и 100 полевых орудий.Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта 1 мая штурмом овладели городом БРАНДЕНБУРГ — центром Бранденбургской провинции и мощным опорным пунктом обороны немцев в Центральной Германии. Одновременно северо-западнее БЕРЛИНА войска фронта, продолжая наступление, с боями заняли город ЛИНДОВ и крупные населённые пункты АЛЬТ-РУППИН, ХЕРЦБЕРГ, ВУТЕНОВ, ЛИХТЕНБЕРГ, НАРВЕ, БЕЕТЦ, ЗОММЕРФЕЛЬД. В БЕРЛИНЕ войска фронта очистили от противника городские районы ШАРЛОТТЕНБУРГ, ШЕНЕБЕРГ и в центральной части города заняли более 100 кварталов. В боях за 30 апреля войска фронта взяли в плен более 14.000 немецких солдат и офицеров.Южнее БЕРЛИНА наши войска продолжали вести бои по уничтожению остатков окружённой группы немецких войск в лесах восточнее города ЛУКЕНВАЛЬДЕ. В ходе боёв наши войска расчленили противника на две изолированные друг от друга части и вели успешные бои по их уничтожению.Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 1 мая овладели городами БОГУМИН, ФРИШТАТ, СКОЧУВ, ЧАДЦА и ВЕЛИКАЯ БИТЧА — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев в полосе Западных Карпат, а также заняли крупные населённые пункты СКРЖИПОВ, МАРКЕРСДОРФ, СЛАТИНА, БИЛОВЕЦ, КЛИМКОВИЦЕ, ВИТКОВИЦЕ, ДЬЕТМАРОВИЦЕ, ПЕТРОВИЦЕ, СКАЛИТЕ, ДОГУБАРИ, ОХОДНИЦА, НОВЕ МЕСТО, ПЛЕВНИК.Восточнее города БРНО войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город ВЫШКОВ и крупные населённые пункты ПУХОВ, ЛЕДНИЦКЕ, КОШЕЦА, ИЛЯВА, ДУБНИЦА, НЕМШОВА, ЖИТКОВА, БИСКУПИЦЕ, БИЛОВИЦЕ, БАБИЦЕ, РОШТЫН, ПУСТИМЕРЖ.На других участках фронта существенных изменений не произошло.За 30 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов противника.* * *Налёт нашей авиации на СвинемюндеВ ночь на 1 мая наши тяжёлые бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам противника в Свинемюнде. В результате этого удара на территории судоверфей и в порту возникло 14 пожаров, сопровождавшихся взрывами большой силы.* * *Войска 2-го Белорусского фронта продолжали успешное наступление. Все попытки противника задержаться на промежуточных рубежах сорваны решительными действиями советских войск. На шоссейной дороге Грайфсвальд — Штральзунд наши танкисты атаковали и разгромили большие колонны немецкой пехоты. Взято несколько тысяч пленных. Сегодня наши войска с боями продвинулись вперёд на 30 километров и стремительным ударом овладели городом Штральзунд — сильным опорным пунктом обороны немцев. Штрадьзунд — крупный узел железных, и шоссейных дорог и порт на Балтийском море. Захвачено у немцев 23 паровоза, свыше тысячи вагонов и много других трофеев.* * *Войска 1-го Белорусского фронта продолжали наступление. Советские пехотинцы, танкисты и кавалеристы обошли цепь озёр, прикрывающую город Бранденбург. Сломив упорное вражеское сопротивление, наши части ворвались в Бранденбург с севера и штурмом овладеет городом. Бранденбург — крупный промышленный центр. В нём имеются автомобильные, машиностроительные, химические заводы и судостроительные верфи.В Берлине войска фронта вели ожесточённые уличные бои. Советские части подавили узлы сопротивления противника на улице Бисмарк-штрассе и подошли к парку Тиргартен с запада. Бои идут за каждую улицу, квартал, отдельные дома, квартиры и подвалы, в которых засели гитлеровцы. Наши штурмовые группы сегодня с боями заняли более ста кварталов в центре города. К исходу дня городские районы Шарлоттенбург и Шенеберг были полностью очищены от противника. За день боёв уничтожено свыше 8 тысяч немецких солдат и офицеров. Захвачено много трофеев.* * *Южнее Берлина окружённая группа немецких войск, не считаясь с огромными потерями, продолжает явно безнадёжные попытки прорваться на запад. Советские пехотинцы, танкисты и артиллеристы обложили врага непроницаемой стеной и огнём из всех видов оружия истребляют гитлеровцев. Только одно наше пехотное соединение за день уничтожило 4 тысячи немецких солдат и офицеров. Бойцы этого соединения захватили 28 танков, 31 бронетранспортёр, 78 орудий и другие трофеи. Наши войска расчленили окружённую группу немецких войск на две изолированные друг от друга части и наносят им непрерывные удары.* * *С величайшей радостью и огромным воодушевлением советский народ встретил первомайский приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина. С исключительным подъёмом проходят митинги и собрания рабочих, колхозников и советской интеллигенции, участники которых шлют слова любви и приветствия товарищу Сталину и Красной Армии.В Москве на собрании рабочих механического цеха 1-го Государственного подшипникового завода им. Кагановича выступил фрезеровщик Кашутин. «Мы переживаем, — сказал он, — счастливое время. Наш Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин возвестил о том, что мировая война, развязанная германскими империалистами, подходит к концу. Крушение гитлеровской Германии — дело самого ближайшего будущего. Наша родная и славная Красная Армия громит немецко-фашистских захватчиков в Берлине и далеко за Берлином. В ответ на приказ товарища Сталина мы будем неутомимо трудиться и дадим Красной Армии всё, что необходимо для победоносного окончания завершающих боёв».В Ленинграде на митинге коллектива завода имени Карла Маркса горячую и взволнованную речь произнёс стахановец тов. Мышкин. Он сказал: «В первомайском приказе товарищ Сталин назвал Ленинград городом-героем. Читая сталинские слова, вспоминаешь всё то, что мы пережили за эти годы. Мы жили и боролись, не щадя своих сил, думая лишь о победе. Великий Сталин провёл нас сквозь все невзгоды и испытания к нынешним радостным дням. В течение всей войны я выполнял задание на двести процентов. Теперь буду работать ещё лучше. Пусть это будет моим салютом нашим воинам-победителям».В Киеве на митинге рабочих Киевской ТЭЦ выступил котельщик тов. Команышко: «Немецко-фашистские захватчики, — заявил он, — разрушили энергетическое хозяйство столицы Советской Украины. Мы приложим все усилия, чтобы быстрее залечить раны, нанесённые гитлеровцами славному городу Киеву. Приказ товарища Сталина вселяет в нас новые силы, зовёт на новые трудовые подвиги во славу нашей Родины».В Баку на митинге рабочих 13 промысла треста «Лениннефть» выступил нефтяник Алиев. «Друзья, — сказал он, — над Берлином реет наше знамя победы. Дни гитлеровской Германии сочтены. Нас, тружеников тыла, товарищ Сталин призвал упорным и неутомимым трудом умножать всестороннюю помощь фронту. Мы дали сверх апрельского плана 11 тысяч тонн нефти. Будем работать ещё лучше. Дадим фронту и стране ещё больше горючего».На колхозных полях Дона днём и ночью кипит работа. Первомайский приказ товарища Сталина вызвал небывалый патриотический подъём среди колхозников. «Нашему району немцы нанесли тяжёлые раны, — сказал бригадир сельскохозяйственной артели Сельмаш Пеклинского района т. Заруба. — Мы возродили колхозы и заново отстроили станицы. Наш колхоз 25 апреля выполнил план сева ранних колосовых. Мы продолжаем сеять сверх плана. Мы клянемся любимому Сталину собрать высокий урожай и поднять ещё выше мощь нашего советского государства».

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне