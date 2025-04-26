https://ria.ru/20250426/zemletrjasenie-2013539748.html

В Турции заявили о неизбежности масштабного землетрясения в Стамбуле

В Турции заявили о неизбежности масштабного землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 26.04.2025

В Турции заявили о неизбежности масштабного землетрясения в Стамбуле

Масштабное землетрясение безусловно настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил РИА Новости профессор... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T04:35:00+03:00

2025-04-26T04:35:00+03:00

2025-04-26T04:56:00+03:00

мраморное море

стамбул

турция

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СТАМБУЛ, 26 апр – РИА Новости. Масштабное землетрясение безусловно настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. После землетрясения 23 апреля различные турецкие ученые вновь подняли тему ожидаемого крупного землетрясения магнитудой выше 7,5 в районе Стамбула. Часть ученых, теперь появляющихся в эфире телеканалов по несколько раз ежедневно, предупреждает о неминуемой угрозе, другие же заявляют, что благодаря удару стихии 23 апреля новое землетрясение исключено. "Регион Мраморного моря всегда был подвержен землетрясениям, есть архивы еще со времен Византии. Говорить о том, что нынешнее землетрясение это предвестник более масштабного – на мой взгляд, это заявления исключительно для средств массовой информации, это в общем-то может сказать каждый, кто знает историю данного региона. Да, безусловно, в регионе Мраморного моря будет большое землетрясение, мы как ученые об этом говорим уже давно", - заявил Эйидоган. "Утверждать, что землетрясение случится через 40-50 лет – не вполне корректно, ученые могут лишь подсчитать вероятность такого события. Точной даты никто не скажет, это предсказать невозможно, но в любом случае риск крупного землетрясения в Мраморном море высок. Последнее разрушительное землетрясение с эпицентром в Мраморном море произошло в 1766 году", - отметил ученый. Сейсмологи неоднократно предполагали, что Северо-Анатолийский разлом в Мраморном море провоцирует масштабные землетрясения раз в 250 лет. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. В частности, в пятницу зафиксированы десятки афтершоков, один из них магнитудой 4,3. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости Эйидоган. По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250424/zemletryasenie--2013095207.html

https://ria.ru/20250425/turtsiya-2013510738.html

https://ria.ru/20250425/zemletrjasenie-2013309389.html

мраморное море

стамбул

турция

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мраморное море, стамбул, турция