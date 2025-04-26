https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013560162.html

Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского

Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского - РИА Новости, 26.04.2025

Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского

Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, прибыв на похороны папы римского Франциска в Ватикане не в деловом костюме, а в камуфляжной одежде черного цвета,... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T11:53:00+03:00

2025-04-26T11:53:00+03:00

2025-04-26T12:28:00+03:00

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ВАТИКАН, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, прибыв на похороны папы римского Франциска в Ватикане не в деловом костюме, а в камуфляжной одежде черного цвета, передает корреспондент РИА Новости.Все прибывшие на прощание с понтификом господа одеты в темные костюмы или фраки, все дамы в черном, на некоторых из них головные уборы. Зеленский же отдал предпочтение армейскому камуфляжу черного цвета, он резко выделяется из толпы.Внешний вид Зеленского на официальных мероприятиях не раз становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой.В частности, даже на скандальную встречу в феврале с президентом США Дональдом Трампом он надел черную кофту и такие же штаны, в то время как американский лидер выбрал деловой костюм с красным галстуком. Трамп даже обратил на это внимание и саркастически заметил, что его собеседник приоделся, вероятно, памятуя, что Зеленский обычно появляется на мероприятиях в кофте цвета хаки.Помимо этого, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил: "когда закончится конфликт".

https://ria.ru/20250426/zelenskiy--2013555957.html

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013530291.html

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ватикан

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Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане 2025-04-26T11:53 true PT0M14S

Церемония похорон папы Франциска в Ватикане Церемония похорон папы Франциска началась в Ватикане, гроб с телом понтифика внесли на площадь Святого Петра, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-26T11:53 true PT0M38S

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владимир зеленский, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), америка, ватикан, в мире, умер папа римский франциск, сша