https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013560162.html
Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского
Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского - РИА Новости, 26.04.2025
Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского
Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, прибыв на похороны папы римского Франциска в Ватикане не в деловом костюме, а в камуфляжной одежде черного цвета,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T11:53:00+03:00
2025-04-26T11:53:00+03:00
2025-04-26T12:28:00+03:00
владимир зеленский
дональд трамп
франциск (хорхе марио бергольо)
америка
ватикан
в мире
умер папа римский франциск
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ВАТИКАН, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, прибыв на похороны папы римского Франциска в Ватикане не в деловом костюме, а в камуфляжной одежде черного цвета, передает корреспондент РИА Новости.Все прибывшие на прощание с понтификом господа одеты в темные костюмы или фраки, все дамы в черном, на некоторых из них головные уборы. Зеленский же отдал предпочтение армейскому камуфляжу черного цвета, он резко выделяется из толпы.Внешний вид Зеленского на официальных мероприятиях не раз становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой.В частности, даже на скандальную встречу в феврале с президентом США Дональдом Трампом он надел черную кофту и такие же штаны, в то время как американский лидер выбрал деловой костюм с красным галстуком. Трамп даже обратил на это внимание и саркастически заметил, что его собеседник приоделся, вероятно, памятуя, что Зеленский обычно появляется на мероприятиях в кофте цвета хаки.Помимо этого, на встрече Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм, на что он ответил: "когда закончится конфликт".
https://ria.ru/20250426/zelenskiy--2013555957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане
Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане
2025-04-26T11:53
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Церемония похорон папы Франциска в Ватикане
Церемония похорон папы Франциска началась в Ватикане, гроб с телом понтифика внесли на площадь Святого Петра, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-26T11:53
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владимир зеленский, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), америка, ватикан, в мире, умер папа римский франциск, сша
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Америка, Ватикан, В мире, Умер папа римский Франциск, США
Зеленский нарушил нормы этикета на похоронах папы римского
Зеленский прибыл на похороны Франциска не в костюме, а в камуфляжной одежде