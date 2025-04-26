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"Королева драмы": в США высмеяли истерику Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025
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07:56 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013544751.html
"Королева драмы": в США высмеяли истерику Зеленского
"Королева драмы": в США высмеяли истерику Зеленского - РИА Новости, 26.04.2025
"Королева драмы": в США высмеяли истерику Зеленского
Владимир Зеленский совершил ошибку, публично раскритиковав предложение президента США Дональда Трампа признать Крым российским в рамках урегулирования... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T07:56:00+03:00
2025-04-26T07:56:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил ошибку, публично раскритиковав предложение президента США Дональда Трампа признать Крым российским в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Он упустил возможность. Он просто не должен был ничего говорить перед встречей в Лондоне. Вместо этого, королева драмы воспряла и начала вопить во все стороны&quot;, — сказал Джонсон.По мнению эксперта, такое поведение никак не помогло улучшить позицию Киева в переговорном процессе, а только настроило американского лидера против главы киевского режима. Он показал, что остается недоговороспособным, пояснил Джонсон.Во вторник американская газета Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне. Газета New York Times также сообщала, что госсекретарь Марко Рубио отменил поездку в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка выйдет из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами Штатов по прекращению конфликта.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не расценивают слова Вэнса как ультиматум со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что Штаты продолжают посреднические усилия, и Россия приветствует это. Кроме того, Москва и Вашингтон продолжают двусторонние контакты.
https://ria.ru/20250426/mask-2013536409.html
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, ларри джонсон, дональд трамп
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Ларри Джонсон, Дональд Трамп
"Королева драмы": в США высмеяли истерику Зеленского

Джонсон: Зеленскому не стоило публично критиковать предложение Трампа по Крыму

© AP Photo / Stephanie LecocqВладимир Зеленский в Париже
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Владимир Зеленский в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский совершил ошибку, публично раскритиковав предложение президента США Дональда Трампа признать Крым российским в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Он упустил возможность. Он просто не должен был ничего говорить перед встречей в Лондоне. Вместо этого, королева драмы воспряла и начала вопить во все стороны", — сказал Джонсон.

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По мнению эксперта, такое поведение никак не помогло улучшить позицию Киева в переговорном процессе, а только настроило американского лидера против главы киевского режима. Он показал, что остается недоговороспособным, пояснил Джонсон.
Во вторник американская газета Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне. Газета New York Times также сообщала, что госсекретарь Марко Рубио отменил поездку в Лондон из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.
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В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка выйдет из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с инициативами Штатов по прекращению конфликта.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не расценивают слова Вэнса как ультиматум со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что Штаты продолжают посреднические усилия, и Россия приветствует это. Кроме того, Москва и Вашингтон продолжают двусторонние контакты.
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В миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийЛарри ДжонсонДональд Трамп
 
 
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