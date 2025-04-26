https://ria.ru/20250426/zelenskiy--2013555957.html

NYT: Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева

NYT: Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева - РИА Новости, 26.04.2025

NYT: Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева

Владимир Зеленский может передать президенту США Дональду Трампу предложения Киева по конфликту на Украине во время встречи в Риме, сообщает американская газета РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T10:52:00+03:00

2025-04-26T10:52:00+03:00

2025-04-26T10:53:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский может передать президенту США Дональду Трампу предложения Киева по конфликту на Украине во время встречи в Риме, сообщает американская газета New York Times. Газета Repubblica ранее написала, что Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует поговорить с рядом лидеров европейских стран, а также Зеленским. "Если Зеленский поедет в Рим, он может попытаться передать Трампу контрпредложение Украины", - пишет газета со ссылкой на высокопоставленного чиновника на Украине. Ранее Трамп сообщил, что у него будет "много" встреч в ходе визита в Рим на похороны папы Римского Франциска, при этом он отмечал, что не уверен, что встретится там с Зеленским. В интервью журналу Time глава Белого дома высказал мнение, что в рамках урегулирования украинского конфликта Крым, вероятно, останется в составе России. Он также обвинил Киев в разжигании конфликта из-за стремления вступить в НАТО. Трамп уверен, что в период его президентства будет достигнут мир. Однако он признал, что его обещание решить конфликт за один день было преувеличением. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250426/dubinskiy-2013555493.html

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013544751.html

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рим

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