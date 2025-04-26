https://ria.ru/20250426/zelenskij-2013587157.html

Зеленский рассказал о встрече с Трампом на похоронах папы римского

Зеленский рассказал о встрече с Трампом на похоронах папы римского - РИА Новости, 26.04.2025

Зеленский рассказал о встрече с Трампом на похоронах папы римского

Владимир Зеленский утверждает, что "многое успел обсудить" с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы Римского Франциска в субботу. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T15:20:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что "многое успел обсудить" с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы Римского Франциска в субботу. Ранее в субботу ряд украинских и западных СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии. "Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Также Зеленский в очередной раз повторил свои обычные тезисы и поблагодарил Трампа: "Спасибо, Президент Трамп!". Газета Washington Post в среду сообщала, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом всё остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250426/tramp-2013584129.html

https://ria.ru/20250426/zelenskiy--2013555957.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, умер папа римский франциск