https://ria.ru/20250426/zamorozki-2013558693.html

Синоптик рассказал о заморозках в Москве на следующей неделе

Синоптик рассказал о заморозках в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 26.04.2025

Синоптик рассказал о заморозках в Москве на следующей неделе

Заморозки до минус 2 ожидаются в Москве в ночь на понедельник, пройдет локальный снег, может сформироваться символический снежный покров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T11:36:00+03:00

2025-04-26T11:36:00+03:00

2025-04-26T11:57:00+03:00

москва

общество

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заморозки до минус 2 ожидаются в Москве в ночь на понедельник, пройдет локальный снег, может сформироваться символический снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на воскресенье заморозки от 0 до минус 1 охватят большинство районов Подмосковья. В Москве будет 0. В ночь на понедельник заморозки до минус 2 градусов ожидаются и в Москве, по области до минус 3 - минус 5. Пойдет локальный снег, под утро на западе, юго-западе и юге местами может появиться символический снежный покров высотой 0,5-2 сантиметра, который днем растает", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что со вторника холод отступит и ночные температуры станут устойчиво положительными.

https://ria.ru/20250426/zamorozki--2013556911.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье)