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Синоптик рассказал о заморозках в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 26.04.2025
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11:36 26.04.2025 (обновлено: 11:57 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/zamorozki-2013558693.html
Синоптик рассказал о заморозках в Москве на следующей неделе
Синоптик рассказал о заморозках в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 26.04.2025
Синоптик рассказал о заморозках в Москве на следующей неделе
Заморозки до минус 2 ожидаются в Москве в ночь на понедельник, пройдет локальный снег, может сформироваться символический снежный покров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T11:36:00+03:00
2025-04-26T11:57:00+03:00
москва
общество
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заморозки до минус 2 ожидаются в Москве в ночь на понедельник, пройдет локальный снег, может сформироваться символический снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на воскресенье заморозки от 0 до минус 1 охватят большинство районов Подмосковья. В Москве будет 0. В ночь на понедельник заморозки до минус 2 градусов ожидаются и в Москве, по области до минус 3 - минус 5. Пойдет локальный снег, под утро на западе, юго-западе и юге местами может появиться символический снежный покров высотой 0,5-2 сантиметра, который днем растает", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что со вторника холод отступит и ночные температуры станут устойчиво положительными.
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москва
московская область (подмосковье)
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москва, общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье)
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о заморозках в Москве на следующей неделе

Синоптик Тишковец: заморозки до -2 ожидаются в Москве в ночь на понедельник

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заморозки до минус 2 ожидаются в Москве в ночь на понедельник, пройдет локальный снег, может сформироваться символический снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на воскресенье заморозки от 0 до минус 1 охватят большинство районов Подмосковья. В Москве будет 0. В ночь на понедельник заморозки до минус 2 градусов ожидаются и в Москве, по области до минус 3 - минус 5. Пойдет локальный снег, под утро на западе, юго-западе и юге местами может появиться символический снежный покров высотой 0,5-2 сантиметра, который днем растает", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что со вторника холод отступит и ночные температуры станут устойчиво положительными.
Московская область - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Синоптик рассказал о заморозках в Подмосковье
11:11
 
МоскваОбществоЕвгений ТишковецМосковская область (Подмосковье)
 
 
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