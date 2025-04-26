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Синоптик рассказал о заморозках в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2025
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11:11 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/zamorozki--2013556911.html
Синоптик рассказал о заморозках в Подмосковье
Синоптик рассказал о заморозках в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2025
Синоптик рассказал о заморозках в Подмосковье
Минувшей ночью на 8 метеостанциях Подмосковья зафиксированы заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.04.2025
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волоколамск
солнечногорск
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минувшей ночью на 8 метеостанциях Подмосковья зафиксированы заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Заморозки зафиксированы на 8 метеостанциях Подмосковья. Минувшей ночью заморозки добрались и до Подмосковья: Волоколамск - минус 0,8, Шаховская - минус 1,3, Талдом - минус 0,2, Солнечногорск минус 0,4, Наро-Фоминск - минус 0,5, Ново-Иерусалим - минус 0,7, Клин и Сергиев Посад - 0 градусов", - рассказал Тишковец.
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московская область (подмосковье), волоколамск, солнечногорск, евгений тишковец, общество
Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Солнечногорск, Евгений Тишковец, Общество
Синоптик рассказал о заморозках в Подмосковье

Синоптик Тишковец: заморозки зафиксированы в Подмосковье минувшей ночью

© Фото : официальный сайт города КоролевМосковская область
Московская область - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : официальный сайт города Королев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минувшей ночью на 8 метеостанциях Подмосковья зафиксированы заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Заморозки зафиксированы на 8 метеостанциях Подмосковья. Минувшей ночью заморозки добрались и до Подмосковья: Волоколамск - минус 0,8, Шаховская - минус 1,3, Талдом - минус 0,2, Солнечногорск минус 0,4, Наро-Фоминск - минус 0,5, Ново-Иерусалим - минус 0,7, Клин и Сергиев Посад - 0 градусов", - рассказал Тишковец.
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Московская область (Подмосковье)ВолоколамскСолнечногорскЕвгений ТишковецОбщество
 
 
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