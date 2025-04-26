https://ria.ru/20250426/zamorozki--2013556911.html

Синоптик рассказал о заморозках в Подмосковье

Синоптик рассказал о заморозках в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2025

Синоптик рассказал о заморозках в Подмосковье

Минувшей ночью на 8 метеостанциях Подмосковья зафиксированы заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T11:11:00+03:00

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2025-04-26T11:11:00+03:00

московская область (подмосковье)

волоколамск

солнечногорск

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минувшей ночью на 8 метеостанциях Подмосковья зафиксированы заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Заморозки зафиксированы на 8 метеостанциях Подмосковья. Минувшей ночью заморозки добрались и до Подмосковья: Волоколамск - минус 0,8, Шаховская - минус 1,3, Талдом - минус 0,2, Солнечногорск минус 0,4, Наро-Фоминск - минус 0,5, Ново-Иерусалим - минус 0,7, Клин и Сергиев Посад - 0 градусов", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250426/prazdniki-2013547113.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

солнечногорск

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московская область (подмосковье), волоколамск, солнечногорск, евгений тишковец, общество