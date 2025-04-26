https://ria.ru/20250426/zaharova-2013588540.html
Захарова рассказала о реакции ее семьи на освобождение Курской области
Захарова рассказала о реакции ее семьи на освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Захарова рассказала о реакции ее семьи на освобождение Курской области
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что вся ее семья встретила новость об освобождении Курской области со слезами... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:40:00+03:00
2025-04-26T15:40:00+03:00
2025-04-26T20:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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валерий герасимов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что вся ее семья встретила новость об освобождении Курской области со слезами радости на глазах. "Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине", — написала она.Ранее в субботу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец неонацистского режима в Киеве и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта ВСУ потеряли более 76 550 боевиков.
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Захарова рассказала о реакции ее семьи на освобождение Курской области
Захарова: вся семья встретила освобождение Курской области со слезами на глазах