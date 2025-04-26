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Захарова рассказала о реакции ее семьи на освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 26.04.2025 (обновлено: 20:51 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/zaharova-2013588540.html
Захарова рассказала о реакции ее семьи на освобождение Курской области
Захарова рассказала о реакции ее семьи на освобождение Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Захарова рассказала о реакции ее семьи на освобождение Курской области
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что вся ее семья встретила новость об освобождении Курской области со слезами... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:40:00+03:00
2025-04-26T20:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мария захарова
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что вся ее семья встретила новость об освобождении Курской области со слезами радости на глазах. "Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине", — написала она.Ранее в субботу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец неонацистского режима в Киеве и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта ВСУ потеряли более 76 550 боевиков.
https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html
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курская область, россия, мария захарова, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мария Захарова, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Полное освобождение Курской области
Захарова рассказала о реакции ее семьи на освобождение Курской области

Захарова: вся семья встретила освобождение Курской области со слезами на глазах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанк Мария Захарова
 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что вся ее семья встретила новость об освобождении Курской области со слезами радости на глазах.
"Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине", — написала она.
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
Освобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
Ранее в субботу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец неонацистского режима в Киеве и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий на этом участке фронта ВСУ потеряли более 76 550 боевиков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области
Вчера, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМария ЗахароваВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасностьПолное освобождение Курской области
 
 
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