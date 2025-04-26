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Улицы Мадрида оказались завалены мусором на фоне забастовки - РИА Новости, 26.04.2025
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19:50 26.04.2025 (обновлено: 20:02 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/zabastovka-2013619249.html
Улицы Мадрида оказались завалены мусором на фоне забастовки
Улицы Мадрида оказались завалены мусором на фоне забастовки - РИА Новости, 26.04.2025
Улицы Мадрида оказались завалены мусором на фоне забастовки
Улицы Мадрида оказались завалены мусором на шестой день бессрочной забастовки работников службы по вывозу отходов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:50:00+03:00
2025-04-26T20:02:00+03:00
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МАДРИД, 26 апр - РИА Новости. Улицы Мадрида оказались завалены мусором на шестой день бессрочной забастовки работников службы по вывозу отходов, передает корреспондент РИА Новости. Скопления мусорных пакетов и неприятный запах заполнили не только жилые районы, но и туристические центры испанской столицы, такие как площадь Соль и Пласа-Майор. Переговоры между профсоюзами и компаниями-концессиями вновь завершились безрезультатно, а власти города уже ввели штрафы за несоблюдение минимальных услуг. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда призвал компании и рабочих немедленно возобновить переговоры и объявил о штрафе в 1,6 миллиона евро для подрядчиков за нарушение условий уборки. "Мы не позволим, чтобы мадридцы стали заложниками тех, кто даже не хочет сесть за стол переговоров. Мы требуем от компаний и профсоюзов немедленно прийти к соглашению. Если минимальные услуги не будут оказаны, в понедельник мэрия начнет уборку мусора своими силами", - написал мэр в социальной сети X. Профсоюзы обвиняют городские власти в попытках сорвать забастовку, используя муниципальные службы для очистки улиц вне рамок установленных минимальных норм. В ответ на это был подан иск в инспекцию труда с обвинением в нарушении права на забастовку. Конфликт усугубился после того, как компании-операторы пригрозили судебным иском против членов профсоюзного комитета, заявив о "незаконности забастовки". Представители рабочих назвали ситуацию абсурдной и предупредили, что протест может затянуться.
https://ria.ru/20250404/krysy-2009231993.html
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в мире, мадрид, испания
В мире, Мадрид, Испания
Улицы Мадрида оказались завалены мусором на фоне забастовки

Мусор заполнил улицы Мадрида на шестой день забастовки работников сектора

© Getty Images / LightRocket/Marcos del MazoУлицы Мадрида завалены мусором из-за забастовки работников службы по вывозу отходов
Улицы Мадрида завалены мусором из-за забастовки работников службы по вывозу отходов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Getty Images / LightRocket/Marcos del Mazo
Улицы Мадрида завалены мусором из-за забастовки работников службы по вывозу отходов
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МАДРИД, 26 апр - РИА Новости. Улицы Мадрида оказались завалены мусором на шестой день бессрочной забастовки работников службы по вывозу отходов, передает корреспондент РИА Новости.
Скопления мусорных пакетов и неприятный запах заполнили не только жилые районы, но и туристические центры испанской столицы, такие как площадь Соль и Пласа-Майор. Переговоры между профсоюзами и компаниями-концессиями вновь завершились безрезультатно, а власти города уже ввели штрафы за несоблюдение минимальных услуг.
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Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда призвал компании и рабочих немедленно возобновить переговоры и объявил о штрафе в 1,6 миллиона евро для подрядчиков за нарушение условий уборки.
"Мы не позволим, чтобы мадридцы стали заложниками тех, кто даже не хочет сесть за стол переговоров. Мы требуем от компаний и профсоюзов немедленно прийти к соглашению. Если минимальные услуги не будут оказаны, в понедельник мэрия начнет уборку мусора своими силами", - написал мэр в социальной сети X.
Профсоюзы обвиняют городские власти в попытках сорвать забастовку, используя муниципальные службы для очистки улиц вне рамок установленных минимальных норм. В ответ на это был подан иск в инспекцию труда с обвинением в нарушении права на забастовку.
Конфликт усугубился после того, как компании-операторы пригрозили судебным иском против членов профсоюзного комитета, заявив о "незаконности забастовки". Представители рабочих назвали ситуацию абсурдной и предупредили, что протест может затянуться.
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