https://ria.ru/20250426/zabastovka-2013619249.html

Улицы Мадрида оказались завалены мусором на фоне забастовки

Улицы Мадрида оказались завалены мусором на фоне забастовки - РИА Новости, 26.04.2025

Улицы Мадрида оказались завалены мусором на фоне забастовки

Улицы Мадрида оказались завалены мусором на шестой день бессрочной забастовки работников службы по вывозу отходов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:50:00+03:00

2025-04-26T19:50:00+03:00

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МАДРИД, 26 апр - РИА Новости. Улицы Мадрида оказались завалены мусором на шестой день бессрочной забастовки работников службы по вывозу отходов, передает корреспондент РИА Новости. Скопления мусорных пакетов и неприятный запах заполнили не только жилые районы, но и туристические центры испанской столицы, такие как площадь Соль и Пласа-Майор. Переговоры между профсоюзами и компаниями-концессиями вновь завершились безрезультатно, а власти города уже ввели штрафы за несоблюдение минимальных услуг. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда призвал компании и рабочих немедленно возобновить переговоры и объявил о штрафе в 1,6 миллиона евро для подрядчиков за нарушение условий уборки. "Мы не позволим, чтобы мадридцы стали заложниками тех, кто даже не хочет сесть за стол переговоров. Мы требуем от компаний и профсоюзов немедленно прийти к соглашению. Если минимальные услуги не будут оказаны, в понедельник мэрия начнет уборку мусора своими силами", - написал мэр в социальной сети X. Профсоюзы обвиняют городские власти в попытках сорвать забастовку, используя муниципальные службы для очистки улиц вне рамок установленных минимальных норм. В ответ на это был подан иск в инспекцию труда с обвинением в нарушении права на забастовку. Конфликт усугубился после того, как компании-операторы пригрозили судебным иском против членов профсоюзного комитета, заявив о "незаконности забастовки". Представители рабочих назвали ситуацию абсурдной и предупредили, что протест может затянуться.

https://ria.ru/20250404/krysy-2009231993.html

https://ria.ru/20250414/britaniya-2011058866.html

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