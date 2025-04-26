Управление иранского порта Бендер-Аббас раскрыло подробности взрыва
Глава терминала Бехзадпур: взрыв в Бендер-Аббас не связан с опасными грузами
© Getty Images / Anadolu/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© Getty Images / Anadolu/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости. Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не имеет отношения к терминалу приема товаров порта, а также складу с опасными грузами, заявил глава грузового терминала порта Пажман Бехзадпур.
Ранее госагентство SNN со ссылкой на заявление таможенного управления иранского порта сообщало, что источник взрыва в Бендер-Аббасе могу стать склад опасных грузов и химикатов.
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"Взрыв начался в соседних контейнерах и не имеет никакого отношения к терминалу опасных грузов порта", - приводит иранское агентство Etemad Online слова Бехзадпура.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передавало еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку.
Не менее 516 человек пострадали в результате взрыва. СМИ также сообщали, что могут быть и жертвы, однако власти такие сообщения пока не подтверждали.