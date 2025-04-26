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Управление иранского порта Бендер-Аббас раскрыло подробности взрыва

Управление иранского порта Бендер-Аббас раскрыло подробности взрыва - РИА Новости, 26.04.2025

Управление иранского порта Бендер-Аббас раскрыло подробности взрыва

Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не имеет отношения к терминалу приема товаров порта, а также складу с опасными грузами, заявил глава грузового терминала... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T15:05:00+03:00

2025-04-26T15:05:00+03:00

2025-04-26T21:09:00+03:00

мвд ирана

персидский залив

в мире

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости. Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не имеет отношения к терминалу приема товаров порта, а также складу с опасными грузами, заявил глава грузового терминала порта Пажман Бехзадпур. Ранее госагентство SNN со ссылкой на заявление таможенного управления иранского порта сообщало, что источник взрыва в Бендер-Аббасе могу стать склад опасных грузов и химикатов. "Взрыв начался в соседних контейнерах и не имеет никакого отношения к терминалу опасных грузов порта", - приводит иранское агентство Etemad Online слова Бехзадпура. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передавало еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. Не менее 516 человек пострадали в результате взрыва. СМИ также сообщали, что могут быть и жертвы, однако власти такие сообщения пока не подтверждали.

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персидский залив

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мвд ирана, персидский залив, в мире, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе