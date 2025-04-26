https://ria.ru/20250426/vzryv-2013585321.html

Взрыв в иранском порту мог произойти на складе химикатов

Взрыв в иранском порту мог произойти на складе химикатов - РИА Новости, 26.04.2025

Взрыв в иранском порту мог произойти на складе химикатов

Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас мог произойти на складе опасных грузов и химикатов, заявило таможенное управление иранского порта. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:56:00+03:00

2025-04-26T14:56:00+03:00

2025-04-26T21:09:00+03:00

в мире

персидский залив

мвд ирана

иран

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013598916_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_076d0ec4c970541bc62998799317565c.jpg

ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости. Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас мог произойти на складе опасных грузов и химикатов, заявило таможенное управление иранского порта. "Вероятнее всего, взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов, расположенном на территории порта", - цитирует иранское госагентство SNN заявление таможенного управления. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. Не менее 516 человек пострадали в результате взрыва. СМИ также сообщали, что могут быть и жертвы, однако власти такие сообщения пока не подтверждали.

https://ria.ru/20250426/vzryv-2013570691.html

персидский залив

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, персидский залив, мвд ирана, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе