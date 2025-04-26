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Взрыв в иранском порту мог произойти на складе химикатов
Взрыв в иранском порту мог произойти на складе химикатов - РИА Новости, 26.04.2025
Взрыв в иранском порту мог произойти на складе химикатов
Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас мог произойти на складе опасных грузов и химикатов, заявило таможенное управление иранского порта. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:56:00+03:00
2025-04-26T14:56:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости. Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас мог произойти на складе опасных грузов и химикатов, заявило таможенное управление иранского порта. "Вероятнее всего, взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов, расположенном на территории порта", - цитирует иранское госагентство SNN заявление таможенного управления. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. Не менее 516 человек пострадали в результате взрыва. СМИ также сообщали, что могут быть и жертвы, однако власти такие сообщения пока не подтверждали.
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в мире, персидский залив, мвд ирана, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Персидский залив, МВД Ирана, Иран, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
Взрыв в иранском порту мог произойти на складе химикатов
SNN: взрыв в порту Бендер-Аббас мог произойти на складе опасных грузов