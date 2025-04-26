Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с нефтяной инфраструктурой - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 26.04.2025 (обновлено: 21:09 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/vzryv-2013570691.html
В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с нефтяной инфраструктурой
В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с нефтяной инфраструктурой - РИА Новости, 26.04.2025
В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с нефтяной инфраструктурой
Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не имеет отношения к нефтяной инфраструктуре, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме, сообщает Иранская национальная... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:31:00+03:00
2025-04-26T21:09:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013598801_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_ccb117a6b2710b6928e9c0b09a9bee88.jpg
ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости. Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не имеет отношения к нефтяной инфраструктуре, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме, сообщает Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов."Вслед за публикацией сообщений о взрыве в районе порта Бендер-Аббас мы хотели бы сообщить вам, что этот взрыв не имеет никакого отношения к нефтеперерабатывающим заводам и топливным резервуарам компании и связанных с ней нефтепроводов и другой инфраструктуре в этом районе. Эти объекты, расположенные в районе Бендер-Аббаса, в настоящее время работают в штатном режиме", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте нацкомпании.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. Как ранее сообщало иранское госагентство Mehr, число пострадавших в результате взрыва достигло 281.
https://ria.ru/20250426/port-2013569974.html
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013598801_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_1203e2e1dc2d640d7c9270ff26c91a28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Персидский залив, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с нефтяной инфраструктурой

Иранская нацкомпания заявила, что взрыв не связан с нефтяной инфраструктурой

© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости. Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не имеет отношения к нефтяной инфраструктуре, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме, сообщает Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов.
«
"Вслед за публикацией сообщений о взрыве в районе порта Бендер-Аббас мы хотели бы сообщить вам, что этот взрыв не имеет никакого отношения к нефтеперерабатывающим заводам и топливным резервуарам компании и связанных с ней нефтепроводов и другой инфраструктуре в этом районе. Эти объекты, расположенные в районе Бендер-Аббаса, в настоящее время работают в штатном режиме", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте нацкомпании.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. Как ранее сообщало иранское госагентство Mehr, число пострадавших в результате взрыва достигло 281.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 115 человек
Вчера, 13:23
 
В миреИранПерсидский заливВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала