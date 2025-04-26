https://ria.ru/20250426/vzryv-2013570691.html

В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с нефтяной инфраструктурой

В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с нефтяной инфраструктурой - РИА Новости, 26.04.2025

В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с нефтяной инфраструктурой

Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не имеет отношения к нефтяной инфраструктуре, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме, сообщает Иранская национальная... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:31:00+03:00

2025-04-26T13:31:00+03:00

2025-04-26T21:09:00+03:00

в мире

иран

персидский залив

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости. Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не имеет отношения к нефтяной инфраструктуре, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме, сообщает Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов."Вслед за публикацией сообщений о взрыве в районе порта Бендер-Аббас мы хотели бы сообщить вам, что этот взрыв не имеет никакого отношения к нефтеперерабатывающим заводам и топливным резервуарам компании и связанных с ней нефтепроводов и другой инфраструктуре в этом районе. Эти объекты, расположенные в районе Бендер-Аббаса, в настоящее время работают в штатном режиме", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте нацкомпании.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. Как ранее сообщало иранское госагентство Mehr, число пострадавших в результате взрыва достигло 281.

https://ria.ru/20250426/port-2013569974.html

иран

персидский залив

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в мире, иран, персидский залив, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе