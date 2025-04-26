В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с нефтяной инфраструктурой
Иранская нацкомпания заявила, что взрыв не связан с нефтяной инфраструктурой
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр – РИА Новости. Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас не имеет отношения к нефтяной инфраструктуре, НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме, сообщает Иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов.
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"Вслед за публикацией сообщений о взрыве в районе порта Бендер-Аббас мы хотели бы сообщить вам, что этот взрыв не имеет никакого отношения к нефтеперерабатывающим заводам и топливным резервуарам компании и связанных с ней нефтепроводов и другой инфраструктуре в этом районе. Эти объекты, расположенные в районе Бендер-Аббаса, в настоящее время работают в штатном режиме", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте нацкомпании.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку. Как ранее сообщало иранское госагентство Mehr, число пострадавших в результате взрыва достигло 281.