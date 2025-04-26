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В южном иранском порту Бендер-Аббас прогремел взрыв

В южном иранском порту Бендер-Аббас прогремел взрыв - РИА Новости, 26.04.2025

В южном иранском порту Бендер-Аббас прогремел взрыв

В порту Бендер-Аббас на юге Ирана прогремел мощный взрыв, передает Tasnim со ссылкой на главу отдела ЧС по провинции Хормозган. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:16:00+03:00

2025-04-26T12:16:00+03:00

2025-04-26T13:23:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. В порту Бендер-Аббас на юге Ирана прогремел мощный взрыв, передает Tasnim со ссылкой на главу отдела ЧС по провинции Хормозган."Несколько минут назад произошел мощный взрыв в порту Бендер-Аббас", — говорится в релизе.По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, он прогремел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь."Неизвестно, сколько сотрудников порта находились на месте взрыва, когда он произошел, но, по словам работников порта, вероятно, много людей получили ранения, и, возможно, даже погибли в результате взрыва", — уточнило Tasnim.По данным агентства, причиной ЧП стало возгорание резервуара с топливом. Как пишет NourNews, пострадавших отвозят в больницы бригады скорой помощи.Агентство Fars добавило, пострадали порядка 50 человек. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе.

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в мире, иран, персидский залив