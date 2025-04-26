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"СМИ об этом молчат": на Западе сделали резкое заявление о Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/vsu-2013625919.html
"СМИ об этом молчат": на Западе сделали резкое заявление о Курской области
"СМИ об этом молчат": на Западе сделали резкое заявление о Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
"СМИ об этом молчат": на Западе сделали резкое заявление о Курской области
Владимир Зеленский погубил десятки тысяч солдат ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T21:19:00+03:00
2025-04-26T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский погубил десятки тысяч солдат ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию", — констатировал он.Журналист отметил, что проплаченные западные СМИ замалчивают факт окончания провальной авантюры киевского режима.В субботу президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области. Глава государства поздравил весь личный состав с победой и отметил, что этот успех российских военных приближает конец неонацистского режима в Киеве. ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных сил, оснащенных западной техникой, указал Путин.Как уточнил Герасимов, российские войска освободили последний населенный пункт в Курской области — село Горналь, чем завершили разгром украинских формирований в регионе. Потери врага составили 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013606956.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Киев, Владимир Зеленский
"СМИ об этом молчат": на Западе сделали резкое заявление о Курской области

Журналист Боуз: десятки тысяч солдат ВСУ уже не смогут покинуть Курскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ в Курской области
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский погубил десятки тысяч солдат ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию", — констатировал он.
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Журналист отметил, что проплаченные западные СМИ замалчивают факт окончания провальной авантюры киевского режима.
В субботу президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области. Глава государства поздравил весь личный состав с победой и отметил, что этот успех российских военных приближает конец неонацистского режима в Киеве. ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных сил, оснащенных западной техникой, указал Путин.
Как уточнил Герасимов, российские войска освободили последний населенный пункт в Курской области — село Горналь, чем завершили разгром украинских формирований в регионе. Потери врага составили 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий ГерасимовКиевВладимир Зеленский
 
 
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