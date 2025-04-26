https://ria.ru/20250426/vsu-2013625919.html

"СМИ об этом молчат": на Западе сделали резкое заявление о Курской области

"СМИ об этом молчат": на Западе сделали резкое заявление о Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

"СМИ об этом молчат": на Западе сделали резкое заявление о Курской области

Владимир Зеленский погубил десятки тысяч солдат ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T21:19:00+03:00

2025-04-26T21:19:00+03:00

2025-04-26T21:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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курская область

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вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский погубил десятки тысяч солдат ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."80 тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию", — констатировал он.Журналист отметил, что проплаченные западные СМИ замалчивают факт окончания провальной авантюры киевского режима.В субботу президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области. Глава государства поздравил весь личный состав с победой и отметил, что этот успех российских военных приближает конец неонацистского режима в Киеве. ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных сил, оснащенных западной техникой, указал Путин.Как уточнил Герасимов, российские войска освободили последний населенный пункт в Курской области — село Горналь, чем завершили разгром украинских формирований в регионе. Потери врага составили 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013606956.html

https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013613868.html

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курская область

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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, киев, владимир зеленский