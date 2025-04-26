https://ria.ru/20250426/vsu-2013617600.html

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2025

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:37:00+03:00

2025-04-26T19:37:00+03:00

2025-04-26T19:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

отрадное

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Четыре населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара дрона повреждена кровля частного домовладения. В селе Муром беспилотник атаковал частный дом", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что село Отрадное Белгородского района подверглось атаке двух FPV-дронов. В селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района украинский беспилотник атаковал территорию производственного предприятия. В результате еще одной атаки дрона в частном домовладении выбиты окна, посечены надворные постройки и забор.

https://ria.ru/20250426/popovka-2013576450.html

белгородская область

муром

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белгородская область, муром, отрадное, вячеслав гладков, вооруженные силы украины