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ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:37 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/vsu-2013617600.html
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:37:00+03:00
2025-04-26T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
отрадное
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Четыре населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара дрона повреждена кровля частного домовладения. В селе Муром беспилотник атаковал частный дом", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что село Отрадное Белгородского района подверглось атаке двух FPV-дронов. В селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района украинский беспилотник атаковал территорию производственного предприятия. В результате еще одной атаки дрона в частном домовладении выбиты окна, посечены надворные постройки и забор.
https://ria.ru/20250426/popovka-2013576450.html
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белгородская область, муром, отрадное, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Отрадное, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Четыре населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара дрона повреждена кровля частного домовладения. В селе Муром беспилотник атаковал частный дом", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что село Отрадное Белгородского района подверглось атаке двух FPV-дронов. В селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района украинский беспилотник атаковал территорию производственного предприятия. В результате еще одной атаки дрона в частном домовладении выбиты окна, посечены надворные постройки и забор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМуромОтрадноеВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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