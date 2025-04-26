https://ria.ru/20250426/vsu-2013616173.html

Факты о преступлениях ВСУ предъявят мировой общественности, заявил Мирошник

Факты о преступлениях ВСУ предъявят мировой общественности, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.04.2025

Факты о преступлениях ВСУ предъявят мировой общественности, заявил Мирошник

Факты о преступлениях ВСУ в Курской области предъявят мировой общественности, на международных площадках будут проведены соответствующие мероприятия, сообщил... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:21:00+03:00

2025-04-26T19:21:00+03:00

2025-04-26T19:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

родион мирошник

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Факты о преступлениях ВСУ в Курской области предъявят мировой общественности, на международных площадках будут проведены соответствующие мероприятия, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. "Сейчас это (преступления ВСУ - ред.) будет постепенно выходить на поверхность, будет предъявлено мировой общественности. Мы для этого будем предпринимать максимально активные действия", - сказал Мирошник. По его словам, "на целом ряде международных площадок" будут проведены мероприятия, представляющие мировой общественности "масштаб военных преступлений и нарушений норм МГП (международного гуманитарного права - ред.), которые совершили украинские боевики". Он выразил уверенность, что российская сторона сможет доказать всем "способным слышать" и непредвзято воспринимать информацию, что преступные действия ВСУ, других украинских и наемнических формирований имели характер согласованной государственной политики киевского режима, поэтому они должны будут понести за это ответственность.

https://ria.ru/20250409/spch-2010292901.html

https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, родион мирошник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины