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Факты о преступлениях ВСУ предъявят мировой общественности, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:21 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/vsu-2013616173.html
Факты о преступлениях ВСУ предъявят мировой общественности, заявил Мирошник
Факты о преступлениях ВСУ предъявят мировой общественности, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.04.2025
Факты о преступлениях ВСУ предъявят мировой общественности, заявил Мирошник
Факты о преступлениях ВСУ в Курской области предъявят мировой общественности, на международных площадках будут проведены соответствующие мероприятия, сообщил... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:21:00+03:00
2025-04-26T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
родион мирошник
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Факты о преступлениях ВСУ в Курской области предъявят мировой общественности, на международных площадках будут проведены соответствующие мероприятия, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. "Сейчас это (преступления ВСУ - ред.) будет постепенно выходить на поверхность, будет предъявлено мировой общественности. Мы для этого будем предпринимать максимально активные действия", - сказал Мирошник. По его словам, "на целом ряде международных площадок" будут проведены мероприятия, представляющие мировой общественности "масштаб военных преступлений и нарушений норм МГП (международного гуманитарного права - ред.), которые совершили украинские боевики". Он выразил уверенность, что российская сторона сможет доказать всем "способным слышать" и непредвзято воспринимать информацию, что преступные действия ВСУ, других украинских и наемнических формирований имели характер согласованной государственной политики киевского режима, поэтому они должны будут понести за это ответственность.
https://ria.ru/20250409/spch-2010292901.html
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курская область, россия, родион мирошник, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Родион Мирошник, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Факты о преступлениях ВСУ предъявят мировой общественности, заявил Мирошник

Мирошник: факты о преступлениях ВСУ в Курской области предъявят миру

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Факты о преступлениях ВСУ в Курской области предъявят мировой общественности, на международных площадках будут проведены соответствующие мероприятия, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
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"Сейчас это (преступления ВСУ - ред.) будет постепенно выходить на поверхность, будет предъявлено мировой общественности. Мы для этого будем предпринимать максимально активные действия", - сказал Мирошник.
По его словам, "на целом ряде международных площадок" будут проведены мероприятия, представляющие мировой общественности "масштаб военных преступлений и нарушений норм МГП (международного гуманитарного права - ред.), которые совершили украинские боевики".
Он выразил уверенность, что российская сторона сможет доказать всем "способным слышать" и непредвзято воспринимать информацию, что преступные действия ВСУ, других украинских и наемнических формирований имели характер согласованной государственной политики киевского режима, поэтому они должны будут понести за это ответственность.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияРодион МирошникВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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