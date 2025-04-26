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Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области

Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области

Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, рассказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов об освобождении Курской области. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:53:00+03:00

2025-04-26T13:53:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, рассказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов об освобождении Курской области. "Нанесением встречных ударов с флангов вдоль государственной границы двумя десантными дивизиями - 76 и 106, а также действиями 155 и 810 бригад морской пехоты основная группировка вооруженных сил Украины была изолирована, а в последующем рассечена и уничтожалась по частям", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

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