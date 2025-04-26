https://ria.ru/20250426/vsu-2013574188.html
Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области
Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области
Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, рассказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов об освобождении Курской области. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:53:00+03:00
2025-04-26T13:53:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779388_167:431:2905:1971_1920x0_80_0_0_b00c8becc53601ad3ca056df738f4a90.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, рассказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов об освобождении Курской области. "Нанесением встречных ударов с флангов вдоль государственной границы двумя десантными дивизиями - 76 и 106, а также действиями 155 и 810 бригад морской пехоты основная группировка вооруженных сил Украины была изолирована, а в последующем рассечена и уничтожалась по частям", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779388_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_fc38fda85a688b9627a39f8a6e004fed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области
Герасимов: группировку ВСУ в Курской области рассекли и уничтожили по частям