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Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/vsu-2013574188.html
Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области
Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области
Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, рассказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов об освобождении Курской области. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:53:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, рассказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов об освобождении Курской области. "Нанесением встречных ударов с флангов вдоль государственной границы двумя десантными дивизиями - 76 и 106, а также действиями 155 и 810 бригад морской пехоты основная группировка вооруженных сил Украины была изолирована, а в последующем рассечена и уничтожалась по частям", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области

Герасимов: группировку ВСУ в Курской области рассекли и уничтожили по частям

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ в Курской области
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, рассказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов об освобождении Курской области.
"Нанесением встречных ударов с флангов вдоль государственной границы двумя десантными дивизиями - 76 и 106, а также действиями 155 и 810 бригад морской пехоты основная группировка вооруженных сил Украины была изолирована, а в последующем рассечена и уничтожалась по частям", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
Освобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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