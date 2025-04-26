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При украинском обстреле в ДНР пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 26.04.2025
При украинском обстреле в ДНР пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в Дзержинске, входящем в округ Горловка в ДНР, в результате действий ВСУ, сообщил в субботу мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:57:00+03:00
2025-04-26T12:57:00+03:00
2025-04-26T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Дзержинске, входящем в округ Горловка в ДНР, в результате действий ВСУ, сообщил в субботу мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько. Дзержинск (украинское название - Торецк) - бывший серьезный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
При украинском обстреле в ДНР пострадали два мирных жителя
Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ в ДНР пострадали 2 мирных жителя