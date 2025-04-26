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"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 26.04.2025

"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:19:00+03:00

2025-04-26T12:19:00+03:00

2025-04-26T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 85 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , россия, безопасность, сша, запорожская область