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Украинские войска потеряли до 295 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Украинские войска потеряли до 295 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 26.04.2025
Украинские войска потеряли до 295 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщает в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:14:00+03:00
2025-04-26T12:14:00+03:00
2025-04-26T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщает в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дылеевка и Ильиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 295 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и склад боеприпасов
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вооруженные силы украины, краматорск, константиновка, часов яр, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Украинские войска потеряли до 295 военных в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: украинские войска потеряли до 295 военных в зоне действий "Юга" за сутки