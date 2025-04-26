https://ria.ru/20250426/vsu-2013562260.html

Украинские войска потеряли до 295 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Украинские войска потеряли до 295 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 26.04.2025

Украинские войска потеряли до 295 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщает в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:14:00+03:00

2025-04-26T12:14:00+03:00

2025-04-26T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

краматорск

константиновка

часов яр

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих в зоне действия группировки, сообщает в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дылеевка и Ильиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 295 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и склад боеприпасов

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краматорск

константиновка

часов яр

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вооруженные силы украины, краматорск, константиновка, часов яр, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность