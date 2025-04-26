Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 140 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/vsu--2013566763.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 140 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 140 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 140 беспилотниками за сутки
Украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 140 беспилотниками, два человека погибли, пять получили ранения, сообщает РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:01:00+03:00
2025-04-26T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
белгород
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 140 беспилотниками, два человека погибли, пять получили ранения, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 121 снаряд, 57 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, производственном предприятии, двух объектах связи, магазине, социальном объекте и 12 транспортных средствах. "Город Белгород атакован двумя беспилотниками самолётного типа… В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Репяховка, Романовка, Староселье и Теребрено выпущено 111 боеприпасов в ходе 22 обстрелов и совершены атаки 37 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов атакованы восемью беспилотниками. В Борисовском районе два населенных пункта подверглись атакам двух беспилотников. В Валуйском округе пять населенных пунктов атакованы семью беспилотниками. В Грайворонском округе 13 населенных пунктов подверглись атакам 31 беспилотника. В округе за сутки два человека погибли, пять пострадали в результате атак украинских дронов. Над Губкинским, Старооскольским округами, Корочанским, Прохоровским, Ракитянским районами системой ПВО сбиты 16 вражеских беспилотников. "В Новооскольском муниципальном округе город Новый Оскол атакован двумя беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 35 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на российско-украинской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250426/obstanovka-2013415798.html
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Белгород, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область 140 беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 140 беспилотниками за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 140 беспилотниками, два человека погибли, пять получили ранения, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 121 снаряд, 57 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, производственном предприятии, двух объектах связи, магазине, социальном объекте и 12 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Город Белгород атакован двумя беспилотниками самолётного типа… В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Репяховка, Романовка, Староселье и Теребрено выпущено 111 боеприпасов в ходе 22 обстрелов и совершены атаки 37 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов атакованы восемью беспилотниками. В Борисовском районе два населенных пункта подверглись атакам двух беспилотников. В Валуйском округе пять населенных пунктов атакованы семью беспилотниками. В Грайворонском округе 13 населенных пунктов подверглись атакам 31 беспилотника. В округе за сутки два человека погибли, пять пострадали в результате атак украинских дронов. Над Губкинским, Старооскольским округами, Корочанским, Прохоровским, Ракитянским районами системой ПВО сбиты 16 вражеских беспилотников.
"В Новооскольском муниципальном округе город Новый Оскол атакован двумя беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 35 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на российско-украинской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Это катастрофа". С чем столкнулись ВСУ на линии фронта
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаБелгородПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала