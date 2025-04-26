https://ria.ru/20250426/vsu--2013566763.html

ВСУ атаковали Белгородскую область 140 беспилотниками за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 140 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 26.04.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область 140 беспилотниками за сутки

Украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 140 беспилотниками, два человека погибли, пять получили ранения, сообщает РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:01:00+03:00

2025-04-26T13:01:00+03:00

2025-04-26T13:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 140 беспилотниками, два человека погибли, пять получили ранения, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 121 снаряд, 57 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, производственном предприятии, двух объектах связи, магазине, социальном объекте и 12 транспортных средствах. "Город Белгород атакован двумя беспилотниками самолётного типа… В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Репяховка, Романовка, Староселье и Теребрено выпущено 111 боеприпасов в ходе 22 обстрелов и совершены атаки 37 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе восемь населенных пунктов атакованы восемью беспилотниками. В Борисовском районе два населенных пункта подверглись атакам двух беспилотников. В Валуйском округе пять населенных пунктов атакованы семью беспилотниками. В Грайворонском округе 13 населенных пунктов подверглись атакам 31 беспилотника. В округе за сутки два человека погибли, пять пострадали в результате атак украинских дронов. Над Губкинским, Старооскольским округами, Корочанским, Прохоровским, Ракитянским районами системой ПВО сбиты 16 вражеских беспилотников. "В Новооскольском муниципальном округе город Новый Оскол атакован двумя беспилотниками… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 35 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на российско-украинской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250426/obstanovka-2013415798.html

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вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгород, происшествия