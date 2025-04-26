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ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери противника составили до 200 военнослужащих, уничтожены пять... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:18:00+03:00
2025-04-26T12:18:00+03:00
2025-04-26T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери противника составили до 200 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад горючего", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), отрадное, запорожская область, безопасность
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ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки