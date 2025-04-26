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ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 26.04.2025 (обновлено: 12:23 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/vsu--2013562842.html
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери противника составили до 200 военнослужащих, уничтожены пять... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:18:00+03:00
2025-04-26T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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отрадное
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери противника составили до 200 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад горючего", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), отрадное, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Отрадное, Запорожская область, Безопасность
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, потери противника составили до 200 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад горючего", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ОтрадноеЗапорожская областьБезопасность
 
 
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